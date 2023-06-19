В этом году более чем каждая вторая гривна государственного бюджета направлена на оборону - Пидласа
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. За последние полгода расходы на оборону из государственного бюджета составили 1,4 трлн гривен, что почти вдвое превышает объем на аналогичный период 2022 года. Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласна, пишет УНН.
Детали
В пресс-службе добавляют, что до полномасштабного вторжения больше всего средств из госбюджета выделялось на социальные выплаты, здравоохранение, и поддержку экономической деятельности, в частности дорожного хозяйства, и местным бюджетам. Сейчас же на оборону и национальную безопасность, социальные выплаты и ликвидацию последствий вооруженной агрессии выделяют 745,4 млрд грн, это 52,9% от общих расходов.
Цитата
"В этом году более, чем каждая вторая гривна государственного бюджета направлена на оборону. Это 745,4 млрд грн или 52,9% от общих расходов", - подчеркнула Пидласа.
"Если сравнить с таким же периодом в прошлых годах, то объем расходов на оборону в текущем году в более чем 3 раза превысил объем таких расходов в 2022 и более чем в 16 раз - в довоенном 2021. Впрочем, это не помешало сохранить и даже увеличить против довоенного периода объем расходов государственного бюджета на социальную защиту и социальное обеспечение", - говорится в сообщении.
Добавим
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласная отметила, что во время полномасштабной войны существенно выделяются средства на обеспечение общественного порядка и охрану государственной границы, а также противопожарную защиту: за пять’месяцев этого года такие расходы выросли в 1,5 и 1,4 раза соответственно против аналогичного периода прошлого года.
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