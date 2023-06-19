В этом году более чем каждая вторая гривна государственного бюджета направлена на оборону - Пидласа

Детали

В пресс-службе добавляют, что до полномасштабного вторжения больше всего средств из госбюджета выделялось на социальные выплаты, здравоохранение, и поддержку экономической деятельности, в частности дорожного хозяйства, и местным бюджетам. Сейчас же на оборону и национальную безопасность, социальные выплаты и ликвидацию последствий вооруженной агрессии выделяют 745,4 млрд грн, это 52,9% от общих расходов.

Цитата

"В этом году более, чем каждая вторая гривна государственного бюджета направлена на оборону. Это 745,4 млрд грн или 52,9% от общих расходов", - подчеркнула Пидласа.

"Если сравнить с таким же периодом в прошлых годах, то объем расходов на оборону в текущем году в более чем 3 раза превысил объем таких расходов в 2022 и более чем в 16 раз - в довоенном 2021. Впрочем, это не помешало сохранить и даже увеличить против довоенного периода объем расходов государственного бюджета на социальную защиту и социальное обеспечение", - говорится в сообщении.

Добавим

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласная отметила, что во время полномасштабной войны существенно выделяются средства на обеспечение общественного порядка и охрану государственной границы, а также противопожарную защиту: за пять’месяцев этого года такие расходы выросли в 1,5 и 1,4 раза соответственно против аналогичного периода прошлого года.

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