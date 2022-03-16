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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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В Україні ввели загальнонаціональну хвилину мовчання

В Україні ввели загальнонаціональну хвилину мовчання

Київ • УНН

 • 96976 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальнонаціональну хвилину мовчання для вшанування памʼяті всіх українців, які загинули у війні з росією. Про це глава держави заявив у відеозверненні в седеду, 16 березня, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні я підписав важливий указ про загальнонаціональну хвилину мовчання для вшанування памʼяті всіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення росії. Через терор, розвʼязаний окупантами", - сказав президент.

Деталі

За словами Зеленського, щоранку о 9:00 на всій території держави будуть згадувати українців, які віддали своє життя, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей - усіх, хто міг би жити, якби Росія не почала війну.

"Вічна памʼять кожному, хто загинув за Україну!", - додав глава держави.

Додамо

За даними управління Верховного комісара ООН з прав людини, підтверджена кількість загиблих серед мирного населення в Україні внаслідок збройного нападу Росії зросла до 691, з них 48 дітей.

В ООН вважають, що реальні цифри цивільних жертв "значно вищі" через інтенсивні бойові дії в деяких районах і затримки повідомлень, зокрема з Ізюма в Харківській області, південного міста Маріуполя та Волновахи в Донецькій області.

Українські Національні Новини

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