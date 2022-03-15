ООН: в Україні з початку російського вторгнення загинув 691 мирний житель

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 60551 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 126754 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 152639 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 203549 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 197044 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 185044 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 157291 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 118497 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 110737 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 332435 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3 м/с
95 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ припиниться через 30 хвилин
Популярнi новини

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

1 квітня, 22:21 • 52191 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 54424 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 45087 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 50821 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

01:22 • 46655 перегляди
Публікації

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 225 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 207753 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 332436 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 590240 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 532273 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 58655 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 99419 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 126558 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 149153 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 162341 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

ООН: в Україні з початку російського вторгнення загинув 691 мирний житель

ООН: в Україні з початку російського вторгнення загинув 691 мирний житель

Київ • УНН

 • 144101 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Підтверджена кількість загиблих серед мирного населення в Україні зросла до 691, з них 48 дітей. Про це з посиланням на дані Управління Верховного комісара ООН з прав людини інформує УНН.

Цитата

"З 4 години ранку 24 лютого 2022 року, коли почався збройний напад російської федерації на Україну, до 24:00 14 березня 2022 року (за місцевим часом), Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 1834 жертви серед цивільного населення в країні: 691 вбитих і 1143 поранених", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Ця кількість, за даними УВКПЛ, включає:

  • всього 691 загиблих (135 чоловіків, 99 жінок, 7 дівчат і 11 хлопчиків, а також 30 дітей і 409 дорослих, стать яких поки невідома)
  • загалом 1143 поранених (105 чоловіків, 73 жінки, 15 дівчат і 4 хлопчиків, а також 43 дитини та 903 дорослих, стать яких поки невідома)

У Донецькій та Луганській областях, за даними ООН, 173 загиблих і 578 поранених. В інших регіонах України (місто Київ, Черкаська, Чернігівська, Харківська, Херсонська, Київська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Запорізька, Дніпропетровська та Житомирська області), які перебували під контролем уряду на момент загибелі, - 518 загиблих та і 565 поранених.

Згідно з попереднім звітом спостерігачів ООН з прав людини в країні в понеділок, кількість загиблих, серед яких 48 дітей, зросла з щонайменше 636 цивільних.

В Організації Об’єднаних Націй заявили, що реальні цифри цивільних жертв вважаються "значно вищими" через інтенсивні бойові дії в деяких районах і затримки повідомлень, зокрема з Ізюма в Харківській області, південного міста Маріуполя та Волновахи в Донецькій області.

Доповнення

За даними Офісу Генпрокурора, в Україні з початку російського вторгнення загинули 97 дітей.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП
Bitcoin
$84,602.10
Золото
$3,146.72
Tesla
$268.93
Brent
$74.50
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,878.33