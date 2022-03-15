ООН: в Україні з початку російського вторгнення загинув 691 мирний житель
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Підтверджена кількість загиблих серед мирного населення в Україні зросла до 691, з них 48 дітей. Про це з посиланням на дані Управління Верховного комісара ООН з прав людини інформує УНН.
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"З 4 години ранку 24 лютого 2022 року, коли почався збройний напад російської федерації на Україну, до 24:00 14 березня 2022 року (за місцевим часом), Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 1834 жертви серед цивільного населення в країні: 691 вбитих і 1143 поранених", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Ця кількість, за даними УВКПЛ, включає:
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- всього 691 загиблих (135 чоловіків, 99 жінок, 7 дівчат і 11 хлопчиків, а також 30 дітей і 409 дорослих, стать яких поки невідома)
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- загалом 1143 поранених (105 чоловіків, 73 жінки, 15 дівчат і 4 хлопчиків, а також 43 дитини та 903 дорослих, стать яких поки невідома)
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У Донецькій та Луганській областях, за даними ООН, 173 загиблих і 578 поранених. В інших регіонах України (місто Київ, Черкаська, Чернігівська, Харківська, Херсонська, Київська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Запорізька, Дніпропетровська та Житомирська області), які перебували під контролем уряду на момент загибелі, - 518 загиблих та і 565 поранених.
Згідно з попереднім звітом спостерігачів ООН з прав людини в країні в понеділок, кількість загиблих, серед яких 48 дітей, зросла з щонайменше 636 цивільних.
В Організації Об’єднаних Націй заявили, що реальні цифри цивільних жертв вважаються "значно вищими" через інтенсивні бойові дії в деяких районах і затримки повідомлень, зокрема з Ізюма в Харківській області, південного міста Маріуполя та Волновахи в Донецькій області.
Доповнення
За даними Офісу Генпрокурора, в Україні з початку російського вторгнення загинули 97 дітей.