ООН: в Украине с начала российского вторжения погиб 691 мирный житель
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Подтвержденное количество погибших среди мирного населения в Украине возросло до 691, из них 48 детей. Об этом со ссылкой на данные Управления Верховного комиссара ООН по правам человека информирует УНН.
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"С 4 часов утра 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение российской федерации на Украину, до 24:00 14 марта 2022 года (по местному времени), Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 1834 жертвы среди гражданского населения в стране: 691 убитого и 1143 раненых", - говорится в сообщении.
Детали
Это количество, по данным УВКПЧ, включает:
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- Всего 691 погибших (135 мужчин, 99 женщин, 7 девочек и 11 мальчиков, а также 30 детей и 409 взрослых, пол которых пока неизвестен)
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- В общем 1143 раненых (105 мужчин, 73 женщины, 15 девочек и 4 мальчиков, а также 43 ребенка и 903 взрослых, пол которых пока неизвестен)
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В Донецкой и Луганской областях, по данным ООН, 173 погибших и 578 раненых. В других регионах Украины (город Киев, Черкасская, Черниговская, Харьковская, Херсонская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Запорожская, Днепропетровская и Житомирская области), которые находились под контролем правительства на момент гибели, - 518 погибших и и 565 раненых.
Согласно предварительному отчету наблюдателей ООН по правам человека в стране в понедельник, число погибших, среди которых 48 детей, выросло по меньшей мере с 636 гражданских.
В Организации Объединенных Наций заявили, что реальные цифры гражданских жертв считаются "значительно выше" из-за интенсивных боевых действий в некоторых районах и задержки сообщений, в частности из Изюма в Харьковской области, южного города Мариуполя и Волновахи в Донецкой области.
Дополнение
По данным Офиса Генпрокурора, в Украине с начала российского вторжения погибли 97 детей.