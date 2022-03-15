Вторгнення рф в Україну: загинуло вже 97 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. З початку вторгнення росії в Україні загинуло вже 97 дітей. Про це повідомляє УНН із посиланням на Офіс генерального прокурора.
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"Через збройну агресію російської федерації станом на ранок 15 березня 2022 року загинули 97 дітей і більше 100 поранених. Найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Миколаївський та Житомирській областях. Щодня під обстрілами гине щонайменше 5 дітей", — ідеться у повідомленні.
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Від дій російських окупантів в Україні постраждало вже щонайменше 35 журналістів, троє загинуло.