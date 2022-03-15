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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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Вторгнення рф в Україну: загинуло вже 97 дітей

Вторгнення рф в Україну: загинуло вже 97 дітей

Київ • УНН

 • 98417 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. З початку вторгнення росії в Україні загинуло вже 97 дітей. Про це повідомляє УНН із посиланням на Офіс генерального прокурора.

Цитата

"Через збройну агресію російської федерації станом на ранок 15 березня 2022 року загинули 97 дітей і більше 100 поранених. Найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Миколаївський та Житомирській областях. Щодня під обстрілами гине щонайменше 5 дітей", — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Від дій російських окупантів в Україні постраждало вже щонайменше 35 журналістів, троє загинуло.

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