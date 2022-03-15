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Вторжение рф в Украину: погибло уже 97 детей

Вторжение рф в Украину: погибло уже 97 детей

Киев • УНН

 • 98416 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. С начала вторжения россии в Украину погибло уже 97 детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Цитата

"Из-за вооруженной агрессии российской федерации по состоянию на утро 15 марта 2022 года погибли 97 детей и более 100 раненых. Больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях. Ежедневно под обстрелами погибает не менее 5 детей", - говорится в сообщении.

Напомним

От действий российских оккупантов в Украине пострадало уже по меньшей мере 35 журналистов, трое погибли.

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