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Омбудсмен: від рук російських окупантів постраждало вже щонайменше 35 журналістів, трьох убито

Омбудсмен: від рук російських окупантів постраждало вже щонайменше 35 журналістів, трьох убито

Київ • УНН

 • 68622 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Від рук російських окупантів в Україні постраждало вже щонайменше 35 журналістів, трьох убито. Про це повідомила Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Окупанти рф ведуть боротьбу з об’єктивним висвітленням їхніх військових злочинів в Україні – вбивають та обстрілюють журналістів. Від рук рашистських бойовиків постраждало вже щонайменше 35 журналістів. Трьох убито", - повідомила Омбудсмен.

Деталі

Журналіст Віктор Дудар загинув під час бойових дій під Миколаєвом. Телеоператор Live Євген Сакун загинув під час ракетного обстрілу в Києві. Громадянин США Брент Рено, відеожурналіст, документаліст був убитий на блокпосту в Ірпені на Київщині.

Багато журналістів отримали поранення від цілеспрямованих обстрілів ворога, зазначила Денісова, вказавши обставини:

  • Броньований автомобіль з маркуванням "преса" швейцарського журналіста Гійома Бріке під час руху в бік Миколаєва був обстріляний російськими військовими. Журналіст отримав поранення.
  • Двоє журналістів чеського видання Voxpot Майда Сламова і Войтех Богач потрапили під обстріл російських військ. Два данські кореспонденти видання Ekstra-Bladet − журналіст Стефан Вайхерт і фотограф та репортер Еміль Фільтенборг Міккельсен зазнали вогнепальних поранень.
  • Російські війська напали на британську телевізійну групу Sky News – головний кореспондент Стюарт Ремзі та його чотири колеги поверталися до Києва, коли потрапили в засідку. Куля влучила Ремзі в спину, оператора Річі Моклера врятував бронежилет, по якому стріляли двічі.

"Під прицільним вогнем об’єкти телевізійної інфраструктури України – ворог намагався знищити Київську, Луцьку, Рівненську телевежі, захопив телевежі та телевізійні студії у тимчасово окупованих містах. Дії окупантів спрямовані на нав’язування рашистської пропаганди та ідеології і придушування усіх інших інформаційних ресурсів", - наголосила Омбудсмен.

Вона підкреслила, що вбивства та обстріли журналістів є грубим порушенням Гаазьких конвенції і декларації, Женевської конвенції про захист жертв війни і Додаткових протоколів до неї та Конвенції про закони і звичаї суходільної війни, які встановлюють гарантії безпеки для журналістів.

"Закликаю міжнародні правозахисні організації вжити всіх можливих заходів для посилення тиску на російську федерацію для припинення воєнної агресії проти України", - підсумувала Омбудсмен.

Доповнення

У ніч на 15 березня стало відомо, що у Київській області в результаті обстрілів, які здійснили російські окупанти, постраждав журналіст Бен Голл, який працює на американську телекомпанію Fox News. Чоловік був госпіталізований і перебував без свідомості у тяжкому стані.

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