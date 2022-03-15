Омбудсмен: от рук российских оккупантов пострадало уже по меньшей мере 35 журналистов, трое убиты

Цитата

"Оккупанты рф ведут борьбу с объективным освещением их военных преступлений в Украине - убивают и обстреливают журналистов. От рук рашистских боевиков пострадало уже по меньшей мере 35 журналистов. Трое убиты", - сообщила Омбудсмен.

Детали

Журналист Виктор Дудар погиб во время боевых действий под Николаевом. Телеоператор Live Евгений Сакун погиб во время ракетного обстрела в Киеве. Гражданин США Брент Рено, видеожурналист, документалист был убит на блокпосту в Ирпене Киевской области.

Многие журналисты получили ранения от целенаправленных обстрелов врага, отметила Денисова, указав обстоятельства:



Бронированный автомобиль с маркировкой "пресса" швейцарского журналиста Гийома Брике во время движения в сторону Николаева был обстрелян российскими военными. Журналист получил ранение.



Двое журналистов чешского издания Voxpot Майда Сламова и Войтех Богач попали под обстрел российских войск.



Двое датских корреспондента издания Ekstra-Bladet − журналист Стефан Вайхерт и фотограф и репортер Эмиль Фильтенборг Миккельсен получили огнестрельные ранения.



Российские войска напали на британскую телевизионную группу Sky News - главный корреспондент Стюарт Рэмзи и его четыре коллеги возвращались в Киев, когда попали в засаду. Пуля попала Рэмзи в спину, оператора Ричи Моклера спас бронежилет, по которому стреляли дважды.



"Под прицельным огнем объекты телевизионной инфраструктуры Украины - враг пытался уничтожить Киевскую, Луцкую, Ровенскую телебашни, захватил телебашни и телевизионные студии во временно оккупированных городах. Действия оккупантов направлены на навязывание рашистской пропаганды и идеологии и подавление всех других информационных ресурсов", - подчеркнула Омбудсмен.

Она подчеркнула, что убийства и обстрелы журналистов являются грубым нарушением Гаагских конвенции и декларации, Женевской конвенции о защите жертв войны и Дополнительных протоколов к ней и Конвенции о законах и обычаях суходольной войны, которые устанавливают гарантии безопасности для журналистов.

"Призываю международные правозащитные организации принять все возможные меры для усиления давления на российскую федерацию для прекращения военной агрессии против Украины", - подытожила Омбудсмен.

Дополнение

В ночь на 15 марта стало известно, что в Киевской области в результате обстрелов, которые осуществили российские оккупанты, пострадал журналист Бен Холл, который работает на американскую телекомпанию Fox News. Мужчина был госпитализирован и находился без сознания в тяжелом состоянии.