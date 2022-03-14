Постраждалий британський журналіст знаходиться у тяжкому стані, йому провели кілька хірургічних операцій
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У Київській області в результаті обстрілів, які здійснили російські окупанти постраждав журналіст Бен Холл, який працює на американську телекомпанію Fox News. Чоловік був госпіталізований, і нині знаходиться без свідомості у важкому стані. Про це інформує УНН з посиланням на повідомлення радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка у Telegram.
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Журналісту провели кілька хірургічних операцій.
Також зазначається, що доля телеоператора Fox News, громадянина Ірландії П'єра Закревскі, та продюсера Олександри Кувшинової наразі залишається невідомою.
Цитата
"Судячи з характеру поранень Бена Холла, знімальна група Fox News потрапила під мінометний або артилерійський обстріл з боку російських окупантів в районі села Горенки, Київської області, коли прямували в бік міста Ірпінь", - повідомив Геращенко.
Нагадаємо
Іноземний журналіст, який висвітлює війну в Україні, постраждав від дій російських окупантів.