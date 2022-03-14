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Осколковий перелом ніг: від дій російських окупантів в Україні постраждав британський журналіст

Осколковий перелом ніг: від дій російських окупантів в Україні постраждав британський журналіст

Київ • УНН

 • 174465 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Ще один іноземний журналіст, який висвітлює війну в Україні, постраждав від дій російських окупантів. Наразі він перебуває у реанімації. Про це у своєму Facebook повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, пише УНН.

Цитата

“Осколковий перелом двох нижніх кінцівок - "русскомирный" діагноз, поставлений українськими лікарями британському журналісту. На даний момент, журналіст перебуває у реанімації під наглядом лікарів. Трагедія відбулась сьогодні 2 години тому”, - повідомила генпрокурор.

Деталі

Венедіктова закцентувала увагу на тих воєнних злочинах, жертвами яких стали громадяни держав-партнерів. Наголошується, що кількість жертв серед іноземців в Україні збільшується. Саме тому, питання закрити небо над Україно стає ще гострішим.

“Ще раз хочу звернутися до наших партнерів - громадянин вашої держави перебував на території України, виконуючи редакційне завдання. Його діагноз вказаний вище. Цей чоловік не був на військовому об’єкті, у які зі слів офіційних осіб РФ, вони постійно цілять. Не будучи на військовому об‘єкті, він отримав серйозні поранення. Звісно, відомості про злочин внесені до ЄРДР і це провадження буде розслідуватися належним чином. Стан здоров’я - на жаль, не наша компетенція. Пропоную діяти”, - додала вона.

Нагадаємо

Вчора в Ірпені російські окупанти вбили журналіста New York Times, 51-річного громадянина США Брента Ренауда. Ще один журналіст отримав поранення.

Українські Національні Новини

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