Осколочный перелом ног: от действий российских оккупантов в Украине пострадал британский журналист

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“Осколочный перелом двух нижних конечностей - "русскомирный" диагноз, поставленный украинскими врачами британскому журналисту. На данный момент журналист находится в реанимации под наблюдением врачей. Трагедия произошла сегодня 2 часа назад”, - сообщила генпрокурор.

Детали

Венедиктова акцентировала внимание на тех военных преступлениях, жертвами которых стали граждане государств-партнеров. Отмечается, что количество жертв среди иностранцев в Украине увеличивается. Именно поэтому, вопрос закрыть небо над Украиной становится еще острее.

“Еще раз хочу обратиться к нашим партнерам - гражданин вашего государства находился на территории Украины, выполняя редакционное задание. Его диагноз указан выше. Этот человек не был на военном объекте, в которые со слов официальных лиц РФ, они постоянно целятся. Не будучи на военном объекте, он получил серьезные ранения. Конечно, сведения о преступлении внесены в ЕРДР и это производство будет расследоваться надлежащим образом. Состояние здоровья - к сожалению, не наша компетенция. Предлагаю действовать", - добавила она.

Напомним

Вчера в Ирпене российские оккупанты убили журналиста New York Times, 51-летнего гражданина США Брента Ренауда. Еще один журналист получил ранение.