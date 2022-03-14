Пострадавший британский журналист находится в тяжелом состоянии, ему провели несколько хирургических операций

Детали

Журналисту провели несколько хирургических операций.

Также отмечается, что судьба телеоператора Fox News, гражданина Ирландии Пьера Закревски, и продюсера Александры Кувшиновой пока остается неизвестной.

Цитата

"Судя по характеру ранений Бена Холла, съемочная группа Fox News попала под минометный или артиллерийский обстрел со стороны российских оккупантов в районе села Горенки, Киевской области, когда направлялись в сторону города Ирпень", - сообщил Геращенко.

Напомним

Иностранный журналист, который освещает войну в Украине, пострадал от действий российских оккупантов.