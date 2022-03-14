Пострадавший британский журналист находится в тяжелом состоянии, ему провели несколько хирургических операций
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Киевской области в результате обстрелов, которые совершили российские оккупанты пострадал журналист Бен Холл, работающий на американскую телекомпанию Fox News. Мужчина был госпитализирован, и сейчас находится без сознания в тяжелом состоянии. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение советника министра внутренних дел Антона Геращенко в Telegram.
Детали
Журналисту провели несколько хирургических операций.
Также отмечается, что судьба телеоператора Fox News, гражданина Ирландии Пьера Закревски, и продюсера Александры Кувшиновой пока остается неизвестной.
Цитата
"Судя по характеру ранений Бена Холла, съемочная группа Fox News попала под минометный или артиллерийский обстрел со стороны российских оккупантов в районе села Горенки, Киевской области, когда направлялись в сторону города Ирпень", - сообщил Геращенко.
Напомним
Иностранный журналист, который освещает войну в Украине, пострадал от действий российских оккупантов.