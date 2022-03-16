В Украине ввели общенациональную минуту молчания

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"Сегодня я подписал важный указ об общенациональной минуте молчания для почтения памяти всех украинцев, которые погибли в нашей отечественной войне. Всех, кого мы потеряли из-за вторжения россии. Из-за террора, развязанного оккупантами", - сказал президент.

Детали

По словам Зеленского, каждое утро в 9:00 на всей территории государства будут вспоминать украинцев, которые отдали свою жизнь, всех военных и всех гражданских, взрослых и детей - всех, кто мог бы жить, если бы россия не начала войну.

"Вечная память каждому, кто погиб за Украину!" - добавил глава государства.

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По данным управления Верховного комиссара ООН по правам человека, подтвержденное количество погибших среди мирного населения в Украине в результате вооруженного нападения россии выросло до 691, из них 48 детей.

В ООН считают, что реальные цифры гражданских жертв "значительно выше" из-за интенсивных боевых действий в некоторых районах и задержки сообщений, в том числе из Изюма в Харьковской области, южного города Мариуполя и Волновахи в Донецкой области.