В України закінчується термін на врегулювання ситуації з табачниками перед міжнародним арбітражем

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Жовтень - останній місяць, коли Україна може врегулювати з міжнародними тютюновими компаніями конфлікт через штрафи Антимонопольного комітету для всіх учасників індустрії на загальну суму 6,5 млрд грн і уникнути позовів до міжнародного арбітражу з вимогою компенсацій за протизаконну експропріацію прибутку, пише УНН.

"Щоб скандал, пов'язаний з багатомільярдними необгрунтованими штрафами АМКУ, яких зазнала вся тютюнова індустрія України, які не виплеснувся на міжнародний рівень, впливові бізнес-асоціації закликали українську владу врегулювати цей конфлікт без участі міжнародних арбітражних інститутів. В іншому випадку скандальні міжнародні розгляди між Україною і глобальними тютюновими гігантами стануть черговою ганьбою для країни, яка декларує захист інвесторів, але на практиці діє із точністю до навпаки ", - відзначають аналітики.

У міжнародному арбітражі тютюнові компанії зажадають від України відшкодувати незаконно експропрійовано у них прибуток - саме так будуть кваліфіковані штрафні санкції АМКУ.

Днями суди провели засідання вже за апеляційними скаргами компаній "Брітіш Американ Тобакко" і "Імперіал Тобакко". Однак, слухання були перенесені, апеляційний суд вивчає клопотання позивачів, компаніям дали додатковий час на підготовку.

За даними аналітиків, результат конфлікту стане потужним сигналом для міжнародного співтовариства, чи можна вести справи в Україні, чи є тут закон і справедливий суд. Інвестори сподіваються, що справа буде вирішена зі збереженням нормальних робочих відносин між стратегічними інвесторами і державою без істотних втрат для інвестиційного клімату України.

Нагадаємо, 10 жовтня 2019 року АМКУ наклав на дистриб'ютора "Тедіс Україна", а також 4 виробників тютюнових виробів і їх підрозділи по дистрибуції штраф на загальну суму 6,5 млрд гривень, з яких 292 млн гривень - на компанію "Імперіал Тобакко Юкрейн" ( торговий дім міжнародного виробника) і ще 167 млн гривень - на тютюнову фабрику міжнародного виробника "Імперіал Тобакко Продакшн Україна".

В ході судового процесу представники компаній неодноразово заявляли і пред'являли численні докази про факти системного тиску на суд в інтересах АМКУ.

Ці обставини дають можливість компаніям, які зазнали неправомірним штрафам, вимагати в міжнародних судових інстанціях компенсації втрат від держави Україна.

У липні в "Імперіал Тобакко" заявляли, що вже додатково вивчають можливість захисту своїх інвестицій в Україні в Міжнародному інвестиційному арбітражі.

У той же час, повідомлялося, що в Міністерстві юстиції України створили робочу групу, яка також оцінює ризики процесу в міжнародному арбітражі.

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