В Україні загальна заповненість ліжок з киснем складає близько 58% - Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. В Україні загальна заповненість ліжок з киснем складає біля 58%. Найбільш напружена ситуація в місті Києві та Хмельницькій, Миколаївській, Житомирській областях. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
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“В „червоній“ зоні карантинних обмежень знаходиться 11 областей. Загальна заповненість ліжок з киснем складає біля 58% і вона продовжує зростати. Якщо подивитися де найбільш напружена ситуація, в яких регіонах, то це місто Київ, Хмельницька область, Миколаївська область, Житомирська область. Це ті регіони, де є найбільша кількість заповнених ліжок з киснем. Всі вони перебувають на „червоному“ рівні епідеміологічної небезпеки”, — розповів Степанов.
За його словами, за минулий тиждень зафіксовано 2 455 смертельних випадків від COVID-19, що на 400 випадків більше ніж позаминулий тиждень.
“Також у нас зросла загальна кількість захворівших за тиждень і склала 103 497 повідомлень щодо захворюваності на COVID-19 за тиждень”, — сказав міністр.
Доповнення
За словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, рішення щодо того, чи продовжуватимуть жорсткі карантинні обмеження після 16 квітня, столична влада буде ухвалювати за тиждень — беручи до уваги статистику щодо рівня госпіталізацій хворих на COVID-19.
Київ запровадив більш суворі карантинні обмеження з 5 до 16 квітня на тлі темпів поширення хвороби. Проїзд у громадському транспорті — лише за спецперепустками. На тлі цього у столиці зросли ціни на таксі.
В Україні зафіксовано вже 1,769 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 5 квітня, — 13,2 тисячі, зростання у порівнянні з попереднім днем. Високий показник летальних випадків за добу — 430.