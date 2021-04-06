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В Україні загальна заповненість ліжок з киснем складає близько 58% - Степанов

В Україні загальна заповненість ліжок з киснем складає близько 58% - Степанов

Київ • УНН

 • 13485 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. В Україні загальна заповненість ліжок з киснем складає біля 58%. Найбільш напружена ситуація в місті Києві та Хмельницькій, Миколаївській, Житомирській областях. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

Цитата

“В „червоній“ зоні карантинних обмежень знаходиться 11 областей. Загальна заповненість ліжок з киснем складає біля 58% і вона продовжує зростати. Якщо подивитися де найбільш напружена ситуація, в яких регіонах, то це місто Київ, Хмельницька область, Миколаївська область, Житомирська область. Це ті регіони, де є найбільша кількість заповнених ліжок з киснем. Всі вони перебувають на „червоному“ рівні епідеміологічної небезпеки”, — розповів Степанов.

За його словами, за минулий тиждень зафіксовано 2 455 смертельних випадків від COVID-19, що на 400 випадків більше ніж позаминулий тиждень.

“Також у нас зросла загальна кількість захворівших за тиждень і склала 103 497 повідомлень щодо захворюваності на COVID-19 за тиждень”, — сказав міністр.

Доповнення

За словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, рішення щодо того, чи продовжуватимуть жорсткі карантинні обмеження після 16 квітня, столична влада буде ухвалювати за тиждень — беручи до уваги статистику щодо рівня госпіталізацій хворих на COVID-19.

Київ запровадив більш суворі карантинні обмеження з 5 до 16 квітня на тлі темпів поширення хвороби. Проїзд у громадському транспорті — лише за спецперепустками. На тлі цього у столиці зросли ціни на таксі.

В Україні зафіксовано вже 1,769 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 5 квітня, — 13,2 тисячі, зростання у порівнянні з попереднім днем. Високий показник летальних випадків за добу — 430.

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