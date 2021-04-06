В Україні загальна заповненість ліжок з киснем складає близько 58% - Степанов

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“В „червоній“ зоні карантинних обмежень знаходиться 11 областей. Загальна заповненість ліжок з киснем складає біля 58% і вона продовжує зростати. Якщо подивитися де найбільш напружена ситуація, в яких регіонах, то це місто Київ, Хмельницька область, Миколаївська область, Житомирська область. Це ті регіони, де є найбільша кількість заповнених ліжок з киснем. Всі вони перебувають на „червоному“ рівні епідеміологічної небезпеки”, — розповів Степанов.

За його словами, за минулий тиждень зафіксовано 2 455 смертельних випадків від COVID-19, що на 400 випадків більше ніж позаминулий тиждень.

“Також у нас зросла загальна кількість захворівших за тиждень і склала 103 497 повідомлень щодо захворюваності на COVID-19 за тиждень”, — сказав міністр.

Доповнення

За словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, рішення щодо того, чи продовжуватимуть жорсткі карантинні обмеження після 16 квітня, столична влада буде ухвалювати за тиждень — беручи до уваги статистику щодо рівня госпіталізацій хворих на COVID-19.



Київ запровадив більш суворі карантинні обмеження з 5 до 16 квітня на тлі темпів поширення хвороби. Проїзд у громадському транспорті — лише за спецперепустками. На тлі цього у столиці зросли ціни на таксі.

В Україні зафіксовано вже 1,769 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 5 квітня, — 13,2 тисячі, зростання у порівнянні з попереднім днем. Високий показник летальних випадків за добу — 430.