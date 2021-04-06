В Україні вже 1,769 млн випадків COVID-19, за добу - 13 276
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. В Україні зафіксовано вже 1,769 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 5 квітня, - 13,2 тисячі, зростання у порівнянні з попереднім днем. Високий показник летальних випадків за добу - 430. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.
"13 276 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 6 квітня 2021 року", - повідомив Степанов.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 2 545 осіб;
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- летальних випадків – 430;
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- одужало – 10 240 осіб;
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- здійснено тестувань за добу – 91 978 (зокрема методом ПЛР – 41 512, методом ІФА – 21 279, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 187).
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 1 769 164 особи;
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- одужало – 1 362 379 осіб;
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- летальних випадків – 35 017;
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- проведено ПЛР-тестувань – 8 397 586.
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Деталі
Зокрема, за минулу добу захворіли 508 дітей та 338 медпрацівників.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 436), місті Київ (1 432), Львівській (1 105), Київській (889) та Харківській (878) областях.
При цьому за минулу добу 12 856 людей щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводилось 132 мобільними бригадами з імунізації та 619 пунктами щеплення. 304 680 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 304 678 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи. Станом на 5 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 413 561 людина.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
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- місто Київ – 1 432 випадки/ 1 710 щеплень;
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- Вінницька область – 446 випадків/ 750 щеплень;
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- Волинська область – 317 випадків/ 420 щеплень;
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- Дніпропетровська область – 844 випадки/ 1 010 щеплень;
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- Донецька область – 523 випадки/ 580 щеплень;
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- Житомирська область – 213 випадків/ 470 щеплень;
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- Закарпатська – 389 випадків/ 240 щеплень;
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- Запорізька область – 611 випадків/ 710 щеплень;
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- Івано-Франківська область – 85 випадків/ 667 щеплень;
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- Київська область – 889 випадків/ 0 щеплень;
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- Кіровоградська область – 99 випадків/ 470 щеплень;
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- Луганська область – 217 випадків/ 420 щеплень;
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- Львівська область – 1 105 випадків/ 660 щеплень;
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- Миколаївська область – 369 випадків/ 430 щеплень;
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- Одеська область – 1 436 випадків/ 500 щеплень;
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- Полтавська область – 730 випадків/ 720 щеплень;
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- Рівненська область – 503 випадки/ 429 щеплень;
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- Сумська область – 205 випадків/ 360 щеплень;
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- Тернопільська область – 511 випадків/ 440 щеплень;
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- Харківська область – 878 випадків/ 660 щеплень;
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- Херсонська область – 111 випадків/ 10 щеплень;
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- Хмельницька область – 352 випадки/ 410 щеплень;
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- Черкаська область – 599 випадків/ 420 щеплень;
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- Чернівецька область – 361 випадок/ 270 щеплень;
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- Чернігівська область – 51 випадок/ 100 щеплень.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".
Раніше Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в "червоній" зоні.
19 березня анонсувалося, що РНБО найближчим часом збереться щодо локдауну в Україні.