В Україні вже 1,769 млн випадків COVID-19, за добу - 13 276

"13 276 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 6 квітня 2021 року", - повідомив Степанов.

Також за минулу добу:



госпіталізовано – 2 545 осіб;



летальних випадків – 430;



одужало – 10 240 осіб;



здійснено тестувань за добу – 91 978 (зокрема методом ПЛР – 41 512, методом ІФА – 21 279, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 187).



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 1 769 164 особи;



одужало – 1 362 379 осіб;



летальних випадків – 35 017;



проведено ПЛР-тестувань – 8 397 586.



Деталі

Зокрема, за минулу добу захворіли 508 дітей та 338 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 436), місті Київ (1 432), Львівській (1 105), Київській (889) та Харківській (878) областях.

При цьому за минулу добу 12 856 людей щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводилось 132 мобільними бригадами з імунізації та 619 пунктами щеплення. 304 680 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 304 678 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи. Станом на 5 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 413 561 людина.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:



місто Київ – 1 432 випадки/ 1 710 щеплень;



Вінницька область – 446 випадків/ 750 щеплень;



Волинська область – 317 випадків/ 420 щеплень;



Дніпропетровська область – 844 випадки/ 1 010 щеплень;



Донецька область – 523 випадки/ 580 щеплень;



Житомирська область – 213 випадків/ 470 щеплень;



Закарпатська – 389 випадків/ 240 щеплень;



Запорізька область – 611 випадків/ 710 щеплень;



Івано-Франківська область – 85 випадків/ 667 щеплень;



Київська область – 889 випадків/ 0 щеплень;



Кіровоградська область – 99 випадків/ 470 щеплень;



Луганська область – 217 випадків/ 420 щеплень;



Львівська область – 1 105 випадків/ 660 щеплень;



Миколаївська область – 369 випадків/ 430 щеплень;



Одеська область – 1 436 випадків/ 500 щеплень;



Полтавська область – 730 випадків/ 720 щеплень;



Рівненська область – 503 випадки/ 429 щеплень;



Сумська область – 205 випадків/ 360 щеплень;



Тернопільська область – 511 випадків/ 440 щеплень;



Харківська область – 878 випадків/ 660 щеплень;



Херсонська область – 111 випадків/ 10 щеплень;



Хмельницька область – 352 випадки/ 410 щеплень;



Черкаська область – 599 випадків/ 420 щеплень;



Чернівецька область – 361 випадок/ 270 щеплень;



Чернігівська область – 51 випадок/ 100 щеплень.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

Раніше Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в "червоній" зоні.

19 березня анонсувалося, що РНБО найближчим часом збереться щодо локдауну в Україні.