В Украине уже 1,769 млн случаев COVID-19, за сутки - 13 276

"13 276 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 6 апреля 2021", - сообщил Степанов.

Также за минувшие сутки:



госпитализированы - 2545 человек;



летальных случаев - 430;



выздоровели - 10 240 человек;



осуществлено тестирований за сутки - 91 978 (в том числе методом ПЦР - 41 512, методом ИФА - 21 279, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 29 187).



За все время пандемии в Украине:



заболело - 1 769 164 лица;



выздоровели - 1 362 379 человек;



летальных исходов - 35 017;



проведено ПЦР-тестов - 8 397 586.



Детали

В частности, за минувшие сутки заболели 508 детей и 338 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1436), городе Киев (1432), Львовской (1105), Киевской (889) и Харьковской (878) областях.

При этом за прошедшие сутки 12 856 человек привито против COVID-19 в Украине. Прививки проводились 132 мобильными бригадами по иммунизации и 619 пунктами прививки. 304 680 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 304 678 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека. По состоянию на 5 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 413 561 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:



Киев - 1432 случая / 1710 прививок;



Винницкая область - 446 случаев / 750 прививок;



Волынская область - 317 случаев / 420 прививок;



Днепропетровская область - 844 случая / 1010 прививок;



Донецкая область - 523 случая / 580 прививок;



Житомирская область - 213 случаев / 470 прививок;



Закарпатская - 389 случаев / 240 прививок;



Запорожская область - 611 случаев / 710 прививок;



Ивано-Франковская область - 85 случаев / 667 прививок;



Киевская область - 889 случаев / 0 прививок;



Кировоградская область - 99 случаев / 470 прививок;



Луганская область - 217 случаев / 420 прививок;



Львовская область - 1105 случаев / 660 прививок;



Николаевская область - 369 случаев / 430 прививок;



Одесская область - 1436 случаев / 500 прививок;



Полтавская область - 730 случаев / 720 прививок;



Ровенская область - 503 случая / 429 прививок;



Сумская область - 205 случаев / 360 прививок;



Тернопольская область - 511 случаев / 440 прививок;



Харьковская область - 878 случаев / 660 прививок;



Херсонская область - 111 случаев / 10 прививок;



Хмельницкая область - 352 случая / 410 прививок;



Черкасская область - 599 случаев / 420 прививок;



Черновицкая область - 361 случай / 270 прививок;



Черниговская область - 51 случай / 100 прививок.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в "красной" зоне.

19 марта анонсировалось, что СНБО в ближайшее время соберется относительно локдауна в Украине.