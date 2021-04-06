В Украине общая заполненность коек с кислородом составляет около 58% - Степанов

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“В „красной“ зоне карантина находится 11 областей. Общая заполняемость коек с кислородом составляет около 58% и продолжает расти. Если посмотреть где наиболее напряженная ситуация, в каких регионах, то этот город Киев, Хмельницкая область, Николаевская область, Житомирская область. Это те регионы, где есть большое количество заполненных коек с кислородом. Все они находятся на „красном“ уровне эпидемиологической опасности”, — рассказал Степанов.

По его словам, за прошедшую неделю зафиксировано 2455 смертельных случаев от COVID-19, на 400 случаев больше чем позапрошлую неделю.

“Также у нас выросло общее количество заболевших за неделю и составила 103 497 сообщений о заболеваемости COVID-19 за неделю”, — сказал министр.

Дополнение

По словам первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, решение о том, будут ли продолжать жесткие карантинные ограничения после 16 апреля, столичная власть будет принимать за неделю — принимая во внимание статистику по уровню госпитализаций больных COVID-19.



Киев ввел более строгие карантинные ограничения с 5 до 16 апреля на фоне темпов распространения болезни. Проезд в общественном транспорте — только по спецпропускам. На фоне этого в столице выросли цены на такси.

В Украине зафиксировано уже 1,769 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, по 5 апреля, — 13,2 тысяч, рост по сравнению с предыдущим днем. Высокий показатель летальных случаев за сутки — 430.