В Україні зафіксовано майже 600 легких випадків "побочки" вакцинації від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. На сьогодні Міністерство охорони здоров’я зафіксувало 587 легких випадків побічних реакцій на застосування вакцини від коронавірусу, а також 3 випадки, коли паціентам був необхідний тимчасовий нагляд лікарів або надання відповідної медичної допомоги. Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я України Ігор Іващенко, передає кореспондент УНН.
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“На сьогодні було зафіксовано 587 легких випадків побічних реакцій на застосування вакцин. Мова йде про головний біль, тимчасове підвищення температури, втому. Це передбачені реакції і побічні ефекти на застосування вакцин, які тільки доводять те, що вакцина працює, організм готує імунну відповідь. Також в Україні було зафіксовано 3 випадки, коли паціентам, які отримали вакцину, був необхідний тимчасовий нагляд лікарями або надання відповідної медичної допомоги”, — сказав Іващенко.
Деталі
Заступник міністра зазначив, що випадок смерті у Одеській області буде розслідувано згідно протоколів Міністерства охорони здоров’я.
Що було раніше
В Одеській області 23 березня померла жінка-військовослужбовець, яка вакцинувалася від коронавірусу два дні тому.
Крім того, напередодні у МОЗ повідомили, що в міській клінічній лікарні у Чернівцях зафіксовано смерть провізора аптеки військового госпіталю, який 15 березня отримав щеплення від COVID-19.
В обох випадках попередньою причиною смерті стали супутні захворювання.
Довідково
За даними МОЗ, загалом за період розгортання вакцинальної кампанії в Україні було проведено 155 587 щеплень. За останню добу кількість щеплень сягла 18 561 проведеного щеплення.