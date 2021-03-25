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В Україні зафіксовано майже 600 легких випадків "побочки" вакцинації від COVID-19

В Україні зафіксовано майже 600 легких випадків "побочки" вакцинації від COVID-19

Київ • УНН

 • 13903 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. На сьогодні Міністерство охорони здоров’я зафіксувало 587 легких випадків побічних реакцій на застосування вакцини від коронавірусу, а також 3 випадки, коли паціентам був необхідний тимчасовий нагляд лікарів або надання відповідної медичної допомоги. Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я України Ігор Іващенко, передає кореспондент УНН.

Цитата

“На сьогодні було зафіксовано 587 легких випадків побічних реакцій на застосування вакцин. Мова йде про головний біль, тимчасове підвищення температури, втому. Це передбачені реакції і побічні ефекти на застосування вакцин, які тільки доводять те, що вакцина працює, організм готує імунну відповідь. Також в Україні було зафіксовано 3 випадки, коли паціентам, які отримали вакцину, був необхідний тимчасовий нагляд лікарями або надання відповідної медичної допомоги”, — сказав Іващенко.

Деталі

Заступник міністра зазначив, що випадок смерті у Одеській області буде розслідувано згідно протоколів Міністерства охорони здоров’я.

Що було раніше

В Одеській області 23 березня померла жінка-військовослужбовець, яка вакцинувалася від коронавірусу два дні тому.

Крім того, напередодні у МОЗ повідомили, що в міській клінічній лікарні у Чернівцях зафіксовано смерть провізора аптеки військового госпіталю, який 15 березня отримав щеплення від COVID-19.

В обох випадках попередньою причиною смерті стали супутні захворювання.

Довідково

За даними МОЗ, загалом за період розгортання вакцинальної кампанії в Україні було проведено 155 587 щеплень. За останню добу кількість щеплень сягла 18 561 проведеного щеплення.

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