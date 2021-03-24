На Буковині помер провізор, який отримав щеплення від COVID-19. У МОЗ назвали причину смерті
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Сьогодні в міській клінічній лікарні у Чернівцях зафіксовано смерть провізора аптеки військового госпіталю, який 15 березня отримав щеплення від COVID-19. Як повідомили у пресслужбі МОЗ, за попередньою інформацією, причина смерті – гострий мозковий інсульт, передає УНН.
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"24 березня о 07:10 в міській клінічній лікарні №3 м. Чернівці зафіксовано смерть провізора аптеки військового госпіталю. Міністерство охорони здоров’я висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого.
За попередньою інформацією, причина смерті – гострий мозковий інсульт. Чоловік мав важкі хронічні серцево-судинні захворювання, діабет та інші супутні хвороби", - йдеться у повідомленні.
Деталі
За інформацією департаменту охорони здоров’я Чернівецької області, 15 березня чоловік отримав щеплення проти COVID-19 вакциною Covishield/AstraZeneca. Вакцинацію працівників військового госпіталю здійснювала мобільна бригада. 16 березня о 17:25 чоловіка доставила бригада екстреної медичної допомоги в міську клінічну лікарню №3, де лікувався з приводу інсульту.
Протипоказань до введення вакцини, а саме алергії до будь-якого з компонентів препарату, у чоловіка не було. В той же день з того ж флакону вакцини було щеплено ще 9 осіб. Несприятливих подій після імунізації в інших пацієнтів не зареєстровано.
Зі слів керівника мобільної бригади, яка вакцинувала працівників військового госпіталю, пацієнт переніс вакцинацію нормально, скарг на стан здоров’я чоловік не висловлював.
Для встановлення точної причини смерті призначено патологоанатомічне дослідження.
Додамо
МОЗ й надалі в разі настання смерті протягом 30 днів після імунізації буде розслідувати такі випадки відповідно до українського законодавства та міжнародних норм організації фармаконагляду за несприятливими подіями після імунізації.
Станом на 19 березня у світі введено понад 397 млн доз вакцини проти COVID-19. Відповідно до наявних даних ВООЗ, не зафіксовано жодного випадку смерті від вакцини проти коронавірусу.
Важливо, вакцинація проти COVID-19 не запобігає розвитку інших захворювань або смерті від інших причин.
За даними Центру громадського здоров’я, серцево-судинні захворювання, переважно ішемічна хвороба серця та інсульт, є основними причинами смертності й одними з основних факторів інвалідності в усьому світі.
З початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 137 026 осіб проти COVID-19. Серед них зареєстровано 590 несприятливих подій після імунізації, лише три пацієнти деякий час перебували під наглядом лікарів. Наразі всі вони здорові. За цим випадком регіональною групою оперативного реагування на НППІ буде проведене повноцінне розслідування, як того вимагають протоколи Міністерства охорони здоров’я.
Нагадаємо
23 березня о 17:20 в селищі Чорноморське Лиманського району Одеської області зафіксовано смерть військовослужбовиці. Повідомлялося, що вона 21 березня вакцинувалася від коронавірусу.
А 24 березня у МОЗ повідомили, що причина смерті військовослужбовиці – гостра серцево-судинна недостатність.