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На Одещині з’ясовують причини смерті військової після вакцинації від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. В Одеській області померла жінка-військовослужбовець, яка вакцинувалася від коронавірусу два дні тому. Причини смерті наразі встановлюють. Про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ у Facebook, пише УНН.

Деталі

Трагедія сталася 23 березня. Зазначають, що жінка втратила свідомість поза межами військової частини. Прибувши на місце події, військові та цивільні медики проводили реанімаційні заходи, але врятувати військову не вдалося.

Цитата

“Зазначений військовослужбовець, найближчим часом, мала бути залучена до виконання службово-бойових завдань в районі проведення ООС, тому 21.03 з дотриманням усіх алгоритмів отримала щеплення від COVID-19. Щеплення було здійснено мобільною бригадою з імунізації від Департаменту охорони здоров’я Одеської ОДА, яка працює з початку вакцинації та набула досвіду. Зі слів начальника медичної служби військової частини, де вона проходила службу, станом на ранок 23.03 скарг на стан здоров’я жінка не висловлювала. З анамнезу вона страждала на гіпертонічну хворобу”, — йдеться у повідомленні.

Додають, що судово-медична експертиза призначена на 24 березня.

Нагадаємо

У Збройних силах України зафіксовано 53-й летальний випадок від ускладнень, викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19, та ще 142 нових випадків захворювання на коронавірус за добу.

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