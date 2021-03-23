На Одещині з’ясовують причини смерті військової після вакцинації від COVID-19

Деталі

Трагедія сталася 23 березня. Зазначають, що жінка втратила свідомість поза межами військової частини. Прибувши на місце події, військові та цивільні медики проводили реанімаційні заходи, але врятувати військову не вдалося.

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“Зазначений військовослужбовець, найближчим часом, мала бути залучена до виконання службово-бойових завдань в районі проведення ООС, тому 21.03 з дотриманням усіх алгоритмів отримала щеплення від COVID-19. Щеплення було здійснено мобільною бригадою з імунізації від Департаменту охорони здоров’я Одеської ОДА, яка працює з початку вакцинації та набула досвіду. Зі слів начальника медичної служби військової частини, де вона проходила службу, станом на ранок 23.03 скарг на стан здоров’я жінка не висловлювала. З анамнезу вона страждала на гіпертонічну хворобу”, — йдеться у повідомленні.

Додають, що судово-медична експертиза призначена на 24 березня.

Нагадаємо

У Збройних силах України зафіксовано 53-й летальний випадок від ускладнень, викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19, та ще 142 нових випадків захворювання на коронавірус за добу.