У Збройних силах ще один летальний випадок через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У Збройних силах України зафіксовано 53-й летальний випадок від ускладнень, викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19, та ще 142 нових випадків захворювання на коронавірус за добу. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Командування Медичних сил ЗСУ.
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"Станом на 10:00 23 березня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 2196 осіб... На жаль, у ЗСУ зареєстрований 53-й летальний випадок від ускладнень, викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19", - зазначається в повідомленні.
Деталі
Що стосується 53-го загиблого, то це - працівник ЗС України, який з 11 березня 2021 року перебував на стаціонарному лікуванні у ВМКЦ Центрального регіону (місто Вінниця). Попри проведену терапію стан здоров’я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали.
"За минулу добу зареєстровано 142 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 25 осіб", - інформує ЗСУ.
На ізоляції, у тому числі самоізоляції, наразі перебуває 599 осіб.
Повідомляється, що всього за час пандемії перехворіло і одужало від коронавіруснї хвороби 17 390 осіб у ЗСУ.
Окрім того вказано, що від початку вакцинальної кампанії у Збройних силах України 14131 особи отримали 1 дозу вакцини. "З них 1839 військових медиків. За минулу добу проти COVID-19 щеплено 1029 осіб", - зазначається в повідомленні.
Доповнення
За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, за минулу добу в Україні від COVID-19 померли понад 330 людей, що є новим антирекордом.
В Україні зафіксовано вже 1,565 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 22 березня, - 11,5 тисячі, різкий стрибок у порівнянні з днем раніше. При цьому приріст госпіталізованих за добу менше, як вчора - 2,5 тисячі.