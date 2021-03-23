В Україні зафіксували антирекорд за смертністю через COVID-19: за добу - понад 330 летальних випадків
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. За минулу добу в Україні від COVID-19 померли понад 330 людей, що є новим антирекордом. Про це сказав під час брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
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“Ситуація з поширенням COVID-19 на території України погіршується. Нас чекає ще дуже важкий період. Сьогодні встановлений антирекорд щодо кількості померлих. Вперше в країні цифра переступила 300 громадян, які пішли з життя через COVID-19 за одну добу”, — розповів Степанов.
Доповнення
В Україні зафіксовано вже 1,565 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 22 березня, — 11,5 тисячі, різкий стрибок у порівнянні з днем раніше. При цьому приріст госпіталізованих за добу менше, як вчора — 2,5 тисячі. Високий показник летальних випадків за добу — 333.