В Україні зафіксували антирекорд за смертністю через COVID-19: за добу - понад 330 летальних випадків

Цитата

“Ситуація з поширенням COVID-19 на території України погіршується. Нас чекає ще дуже важкий період. Сьогодні встановлений антирекорд щодо кількості померлих. Вперше в країні цифра переступила 300 громадян, які пішли з життя через COVID-19 за одну добу”, — розповів Степанов.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 1,565 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 22 березня, — 11,5 тисячі, різкий стрибок у порівнянні з днем раніше. При цьому приріст госпіталізованих за добу менше, як вчора — 2,5 тисячі. Високий показник летальних випадків за добу — 333.