В Вооруженных силах еще один летальный случай из-за COVID-19

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"По состоянию на 10:00 23 марта в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезню COVID-19 болеет 2196 человек... К сожалению, в ВСУ зарегистрирован 53-й летальный случай от осложнений, вызванных острой респираторной болезнью COVID-19", - отмечается в сообщении.

Детали

Что касается 53-го погибшего, то это - работник ВС Украины, с 11 марта 2021 года находился на стационарном лечении в ВМКЦ Центрального региона (город Винница). Несмотря на проводимую терапию, состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 142 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 25 человек", - информирует ВСУ.

На изоляции, в том числе самоизоляции, сейчас находится 599 человек.

Сообщается, что всего за время пандемии переболело и выздоровело от коронавирусной болезни 17 390 человек в ВСУ.

Кроме того указано, что с начала прививочной кампании в Вооруженных силах Украины 14 131 лица получили 1 дозу вакцины. "Из них 1839 военных медиков. За минувшие сутки на COVID-19 привито 1029 человек", - отмечается в сообщении.

Дополнение

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, за прошедшие сутки в Украине от COVID-19 умерли более 330 человек, что является новым антирекордом.

В Украине зафиксировано уже 1,565 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 22 марта, - 11,5 тысячи, резкий скачок по сравнению с днем ранее. При этом прирост госпитализированных за сутки меньше, чем вчера - 2,5 тысячи.