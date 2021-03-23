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В Одесской области выясняют причины смерти военной после вакцинации от COVID-19

В Одесской области выясняют причины смерти военной после вакцинации от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 22915 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. В Одесской области умерла женщина-военнослужащий, которая вакцинировалась от коронавируса два дня назад. Причины смерти пока устанавливаются. Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ в Facebook, пишет УНН.

Детали

Трагедия произошла 23 марта. Отмечают, что женщина потеряла сознание за пределами военной части. Прибыв на место происшествия, военные и гражданские медики проводили реанимационные меры, но спасти военную не удалось.

Цитата

“Указанный военнослужащий, в ближайшее время должна была быть привлечена к выполнению служебно-боевых задач в районе проведения ООС, потому 21.03 с соблюдением всех алгоритмов получила прививку от COVID-19. Прививка была осуществлена мобильной бригадой по иммунизации от Департамента здравоохранения Одесской ОГА, которая работает с начала вакцинации и приобрела опыт. По словам начальника медицинской службы воинской части, где она проходила службу, по состоянию на утро 23.03 жалоб на состояние здоровья женщина не высказывала. Из анамнеза она страдала гипертонической болезнью”, - говорится в сообщении.

Добавляют, что судебно-медицинская экспертиза назначена на 24 марта.

Напомним

В Вооруженных силах Украины зафиксировано 53-й летальных случаев от осложнений, вызванных острой респираторной болезнью COVID-19, и еще 142 новых случаев заболевания коронавирусом в сутки.

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