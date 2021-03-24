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Причиною смерті військової на Одещині стала гостра серцево-судинна недостатність - МОЗ

Київ • УНН

 • 23441 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Причина смерті військовослужбовиці, яка померла у вівторок в Одеській області, – гостра серцево-судинна недостатність. Такі висновки судмедекспертизи оприлюднила пресслужба МОЗ у середу, 24 березня, передає УНН.

Цитата:

"Причина смерті військовослужбовиці, яка померла у вівторок в Одеській області, – гостра серцево-судинна недостатність. У неї також встановлено атеросклеротичний кардіосклероз. Про це Міністерству охорони здоров’я повідомили одеські лікарі, які робили розтин померлої", - вказали у МОЗ.

Деталі

У відомстві зазначили, що результати розтину розглянуть на засіданні регіональної групи оперативного реагування на несприятливі події після імунізації (НППІ) в рамках розслідування, як того вимагають протоколи Міністерства охорони здоров’я.

Що сталося

23 березня о 17:20 в селищі Чорноморське Лиманського району Одеської області зафіксовано смерть військовослужбовиці. Повідомлялося, що вона 21 березня вакцинувалася від коронавірусу.

У МОЗ після цього закликали представників громадськості та засобів масової інформації не робити передчасних висновків щодо причин та обставин смерті військовослужбовиці. Там зауважили, що станом на 19 березня у світі введено понад 397 млн доз вакцини проти COVID-19 і, відповідно до наявних даних ВООЗ, не зафіксовано жодного випадку смерті від вакцини проти коронавірусу.

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