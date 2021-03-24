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Причиной смерти военной в Одесской области стала острая сердечно-сосудистая недостаточность - Минздрав

Причиной смерти военной в Одесской области стала острая сердечно-сосудистая недостаточность - Минздрав

Киев  •  УНН

 • 23438 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Причина смерти военнослужащей, которая умерла во вторник в Одесской области, - острая сердечно-сосудистая недостаточность. Такие выводы судмедэкспертизы обнародовала пресс-служба Минздрава в среду, 24 марта, передает УНН.

Цитата:

"Причина смерти военнослужащей, которая умерла во вторник в Одесской области, - острая сердечно-сосудистая недостаточность. У нее также установлено атеросклеротический кардиосклероз. Об этом Министерству здравоохранения сообщили одесские врачи, которые делали вскрытие умершей", - указали в Минздраве.

Детали

В ведомстве отметили, что результаты вскрытия будут рассмотрены на заседании региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации (НСПИ) в рамках расследования, как того требуют протоколы Министерства здравоохранения.

Что произошло

23 марта в 17:20 в поселке Черноморское Лиманского района Одесской области зафиксирована смерть военнослужащей. Сообщалось, что она 21 марта вакцинировалась от коронавируса.

В Минздраве после этого призвали представителей общественности и средств массовой информации не делать преждевременных выводов о причинах и обстоятельствах смерти военной. Там отметили, что по состоянию на 19 марта в мире введено более 397 млн доз вакцины против COVID-19 и, согласно имеющимся данным ВОЗ, не зафиксировано ни одного случая смерти от вакцины против коронавируса.

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