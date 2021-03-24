У МОЗ назвали попередню причину смерті військової, яку недавно щепили від коронавірусу

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"За попередньою інформацією Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, смерть сталася внаслідок гострих розладів кровообігу. Жінка мала хронічні серцево-судинні захворювання та інші супутні хвороби", - повідомили у МОЗ.

Деталі

За інформацією Командування медичних сил ЗСУ, яку цитує МОЗ, 21 березня жінка отримала щеплення проти COVID-19 вакциною Covishield/AstraZeneca. Вона входила до пріоритетних груп вакцинації, адже найближчим часом мала бути залучена до сил, задіяних в ООС. Протипоказань до введення вакцини, а саме алергії до будь-якого з компонентів препарату, в жінки не було. У той же день з того ж флакону вакцини було щеплено ще 9 осіб. Несприятливих подій після імунізації в інших пацієнтів не зареєстровано.

Зі слів начальника медичної служби військової частини, де вона проходила службу, станом на ранок 23 березня скарг на стан здоров’я жінка не висловлювала. "Для встановлення точної причини смерті призначено судово-медичну експертизу. Про її результати буде повідомлено додатково", - вказали у відомстві.

"Просимо представників громадськості та засобів масової інформації не робити передчасних висновків щодо причин та обставин смерті військовослужбовиці", - наголосили у МОЗ.

Там зауважили, що станом на 19 березня, у світі введено понад 397 млн доз вакцини проти COVID-19. "Відповідно до наявних даних ВООЗ, не зафіксовано жодного випадку смерті від вакцини проти коронавірусу", - додали у МОЗ.

У відомстві підкреслили, що важливо, вакцинація проти COVID-19 не запобігає розвитку інших захворювань або смерті від інших причин. А за даними Центру громадського здоров’я, серцево-судинні захворювання є головною причиною всіх смертей в Україні (67%). Кожні 10 хвилин в Україні одна людина помирає від інсульту.

"З початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 137 026 осіб проти COVID-19. Серед них зареєстровано 590 несприятливих подій після імунізації, лише три пацієнти деякий час перебували під наглядом лікарів. Наразі всі вони здорові. За цим випадком регіональною групою оперативного реагування на НППІ буде проведене повноцінне розслідування, як того вимагають протоколи Міністерства охорони здоров’я", - зауважили у МОЗ.

Що сталося

23 березня о 17:20 в селищі Чорноморське Лиманського району Одеської області зафіксовано смерть військовослужбовиці. Повідомлялося, що вона недавно вакцинувалася від коронавірусу.