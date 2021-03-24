В Минздраве назвали предварительную причину смерти военной, недавно привитой от коронавируса

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"По предварительной информации Военно-медицинского клинического центра Южного региона, смерть наступила в результате острых расстройств кровообращения. Женщина имела хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие сопутствующие болезни", - сообщили в Минздраве.

Детали

По информации командования медицинских сил ВСУ, которую цитирует Минздрав, 21 марта женщина получила прививку против COVID-19 вакциной Covishield/AstraZeneca. Она входила в число приоритетных групп вакцинации, ведь в ближайшее время должна была быть привлечена к силам, задействованным в ООС. Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у женщины не было. В тот же день с того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек. Неблагоприятных событий после иммунизации у других пациентов не зарегистрировано.

По словам начальника медицинской службы воинской части, где она проходила службу, по состоянию на утро 23 марта жалоб на состояние здоровья женщина не высказывала. "Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. О ее результатах будет сообщено дополнительно", - указали в ведомстве.

"Просим представителей общественности и средств массовой информации не делать преждевременных выводов о причинах и обстоятельствах смерти военнослужащей", - отметили в Минздраве.

Там указали, что по состоянию на 19 марта, в мире введено более 397 млн доз вакцины против COVID-19. "Согласно имеющимся данным ВОЗ, не зафиксировано ни одного случая смерти от вакцины против коронавируса", - добавили в Минздраве.

В ведомстве подчеркнули, что важно, вакцинация против COVID-19 не предотвращает развития других заболеваний или смерти от других причин. А по данным Центра общественного здоровья, сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной всех смертей в Украине (67%). Каждые 10 минут в Украине один человек умирает от инсульта.

"С начала прививочной кампании в Украине привито 137 026 человек против COVID-19. Среди них зарегистрировано 590 неблагоприятных событий после иммунизации, только три пациента некоторое время находились под наблюдением врачей. Сейчас все они здоровы. По этому случаю региональной группой оперативного реагирования на НСПИ будет проведено полноценное расследование, как того требуют протоколы Министерства здравоохранения", - отметили в Минздраве.

Что произошло

23 марта в 17:20 в поселке Черноморское Лиманского района Одесской области зафиксирована смерть военнослужащей. Сообщалось, что она недавно вакцинировался от коронавируса.