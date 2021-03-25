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В Україні вже 1,596 млн випадків COVID-19, за добу - 16 669

В Україні вже 1,596 млн випадків COVID-19, за добу - 16 669

Київ • УНН

 • 22585 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. В Україні зафіксовано вже 1,596 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 24 березня, - 16,7 тисячі, найбільше з початку року. Третій день поспіль антирекорд за летальними випадками за добу - 362. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.

"16 669 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 25 березня 2021 року", - повідомив Степанов.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 4 838 осіб;
  • летальних випадків – 362;
  • одужало – 6 748 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 128 615 (зокрема методом ПЛР – 57 818, методом ІФА – 22 950, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 47 847).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 596 575 осіб;
  • одужало – 1 283 020 осіб;
  • летальних випадків – 31 135;
  • проведено ПЛР-тестувань – 7 836 049.

Деталі

Зокрема, за минулу добу захворіли 786 дітей та 446 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 267), Одеській (1 235), Житомирській (1 136), Львівській (1 032) та Хмельницькій (989) областях.

18 561 людину щеплено проти COVID-19 за добу 24 березня 2021 року в Україні. Загалом 155 587 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 18 561 особу, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

  • місто Київ – 1 267 випадків/ 1 750 щеплень;
  • Вінницька область – 772 випадки/ 1 160 щеплень;
  • Волинська область – 349 випадків/ 270 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 892 випадки/ 1 610 щеплень;
  • Донецька область – 778 випадків/ 340 щеплень;
  • Житомирська область – 1 136 випадків/ 730 щеплень;
  • Закарпатська – 668 випадків/ 490 щеплень;
  • Запорізька область – 488 випадків/ 620 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 512 випадків/ 784 щеплення;
  • Київська область – 872 випадки/ 1 290 щеплень;
  • Кіровоградська область – 184 випадки/ 380 щеплень;
  • Луганська область – 141 випадок/ 280 щеплень;
  • Львівська область – 1 032 випадки/ 1 030 щеплень;
  • Миколаївська область – 377 випадків/ 690 щеплень;
  • Одеська область – 1235 випадків/ 470 щеплень;
  • Полтавська область – 521 випадок/ 840 щеплень;
  • Рівненська область – 626 випадків/ 550 щеплень;
  • Сумська область – 613 випадків/ 907 щеплень;
  • Тернопільська область – 531 випадок/ 870 щеплень;
  • Харківська область – 918 випадків/ 350 щеплень;
  • Херсонська область – 168 випадків/ 1 000 щеплень;
  • Хмельницька область – 989 випадків/ 250 щеплень;
  • Черкаська область – 509 випадків/ 1 000 щеплень;
  • Чернівецька область – 543 випадки/ 320 щеплень;
  • Чернігівська область – 548 випадків/ 580 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Щеплення проводилось 183 мобільними бригадами з імунізації та 457 пунктами щеплення.

"Станом на 24 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 341 952 людини", - додав міністр.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

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