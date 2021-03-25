В Україні вже 1,596 млн випадків COVID-19, за добу - 16 669

"16 669 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 25 березня 2021 року", - повідомив Степанов.

Також за минулу добу:



госпіталізовано – 4 838 осіб;



летальних випадків – 362;



одужало – 6 748 осіб;



здійснено тестувань за добу – 128 615 (зокрема методом ПЛР – 57 818, методом ІФА – 22 950, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 47 847).



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 1 596 575 осіб;



одужало – 1 283 020 осіб;



летальних випадків – 31 135;



проведено ПЛР-тестувань – 7 836 049.



Деталі

Зокрема, за минулу добу захворіли 786 дітей та 446 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 267), Одеській (1 235), Житомирській (1 136), Львівській (1 032) та Хмельницькій (989) областях.

18 561 людину щеплено проти COVID-19 за добу 24 березня 2021 року в Україні. Загалом 155 587 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 18 561 особу, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:



місто Київ – 1 267 випадків/ 1 750 щеплень;



Вінницька область – 772 випадки/ 1 160 щеплень;



Волинська область – 349 випадків/ 270 щеплень;



Дніпропетровська область – 892 випадки/ 1 610 щеплень;



Донецька область – 778 випадків/ 340 щеплень;



Житомирська область – 1 136 випадків/ 730 щеплень;



Закарпатська – 668 випадків/ 490 щеплень;



Запорізька область – 488 випадків/ 620 щеплень;



Івано-Франківська область – 512 випадків/ 784 щеплення;



Київська область – 872 випадки/ 1 290 щеплень;



Кіровоградська область – 184 випадки/ 380 щеплень;



Луганська область – 141 випадок/ 280 щеплень;



Львівська область – 1 032 випадки/ 1 030 щеплень;



Миколаївська область – 377 випадків/ 690 щеплень;



Одеська область – 1235 випадків/ 470 щеплень;



Полтавська область – 521 випадок/ 840 щеплень;



Рівненська область – 626 випадків/ 550 щеплень;



Сумська область – 613 випадків/ 907 щеплень;



Тернопільська область – 531 випадок/ 870 щеплень;



Харківська область – 918 випадків/ 350 щеплень;



Херсонська область – 168 випадків/ 1 000 щеплень;



Хмельницька область – 989 випадків/ 250 щеплень;



Черкаська область – 509 випадків/ 1 000 щеплень;



Чернівецька область – 543 випадки/ 320 щеплень;



Чернігівська область – 548 випадків/ 580 щеплень.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Щеплення проводилось 183 мобільними бригадами з імунізації та 457 пунктами щеплення.

"Станом на 24 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 341 952 людини", - додав міністр.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".