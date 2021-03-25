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В Украине уже 1,596 млн случаев COVID-19, за сутки - 16 669

В Украине уже 1,596 млн случаев COVID-19, за сутки - 16 669

Киев  •  УНН

 • 22583 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. В Украине зафиксировано уже 1,596 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 24 марта, - 16,7 тысячи, больше всего с начала года. Третий день подряд антирекорд по летальным исходам за сутки - 362. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.

"16 669 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 25 марта 2021 года", - сообщил Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 4838 человек;
  • летальных случаев - 362;
  • выздоровели - 6748 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 128 615 (в том числе методом ПЦР - 57 818, методом ИФА - 22 950, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 47 847).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 596 575 человек;
  • выздоровели - 1 283 020 человек;
  • летальных исходов - 31 135;
  • проведено ПЦР-тестов - 7 836 049.

Детали

В частности, за минувшие сутки заболели 786 детей и 446 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1267), Одесской (1235), Житомирской (1136), Львовской (1032) и Хмельницкой (989) областях.

18 561 человека привито против COVID-19 за сутки 24 марта 2021 года в Украине. В общем 155 587 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 18 561 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

  • Киев - 1267 случаев / 1750 прививок;
  • Винницкая область - 772 случая / 1160 прививок;
  • Волынская область - 349 случаев / 270 прививок;
  • Днепропетровская область - 892 случая / 1610 прививок;
  • Донецкая область - 778 случаев / 340 прививок;
  • Житомирская область - 1136 случаев / 730 прививок;
  • Закарпатская - 668 случаев / 490 прививок;
  • Запорожская область - 488 случаев / 620 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 512 случаев / 784 прививки;
  • Киевская область - 872 случая / 1290 прививок;
  • Кировоградская область - 184 случая / 380 прививок;
  • Луганская область - 141 случай / 280 прививок;
  • Львовская область - 1032 случая / 1030 прививок;
  • Николаевская область - 377 случаев / 690 прививок;
  • Одесская область - 1235 случаев / 470 прививок;
  • Полтавская область - 521 случай / 840 прививок;
  • Ровенская область - 626 случаев / 550 прививок;
  • Сумская область - 613 случаев / 907 прививок;
  • Тернопольская область - 531 случай / 870 прививок;
  • Харьковская область - 918 случаев / 350 прививок;
  • Херсонская область - 168 случаев / 1000 прививок;
  • Хмельницкая область - 989 случаев / 250 прививок;
  • Черкасская область - 509 случаев / 1000 прививок;
  • Черновицкая область - 543 случая / 320 прививок;
  • Черниговская область - 548 случаев / 580 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Прививки проводились 183 мобильными бригадами по иммунизации и 457 пунктами прививки.

"По состоянию на 24 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 341 952 человека", - добавил министр.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

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