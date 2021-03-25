В Украине уже 1,596 млн случаев COVID-19, за сутки - 16 669
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Украине зафиксировано уже 1,596 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 24 марта, - 16,7 тысячи, больше всего с начала года. Третий день подряд антирекорд по летальным исходам за сутки - 362. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.
"16 669 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 25 марта 2021 года", - сообщил Степанов.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализированы - 4838 человек;
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- летальных случаев - 362;
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- выздоровели - 6748 человек;
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- осуществлено тестирований за сутки - 128 615 (в том числе методом ПЦР - 57 818, методом ИФА - 22 950, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 47 847).
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 1 596 575 человек;
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- выздоровели - 1 283 020 человек;
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- летальных исходов - 31 135;
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- проведено ПЦР-тестов - 7 836 049.
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Детали
В частности, за минувшие сутки заболели 786 детей и 446 медработников.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1267), Одесской (1235), Житомирской (1136), Львовской (1032) и Хмельницкой (989) областях.
18 561 человека привито против COVID-19 за сутки 24 марта 2021 года в Украине. В общем 155 587 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 18 561 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
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- Киев - 1267 случаев / 1750 прививок;
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- Винницкая область - 772 случая / 1160 прививок;
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- Волынская область - 349 случаев / 270 прививок;
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- Днепропетровская область - 892 случая / 1610 прививок;
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- Донецкая область - 778 случаев / 340 прививок;
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- Житомирская область - 1136 случаев / 730 прививок;
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- Закарпатская - 668 случаев / 490 прививок;
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- Запорожская область - 488 случаев / 620 прививок;
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- Ивано-Франковская область - 512 случаев / 784 прививки;
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- Киевская область - 872 случая / 1290 прививок;
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- Кировоградская область - 184 случая / 380 прививок;
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- Луганская область - 141 случай / 280 прививок;
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- Львовская область - 1032 случая / 1030 прививок;
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- Николаевская область - 377 случаев / 690 прививок;
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- Одесская область - 1235 случаев / 470 прививок;
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- Полтавская область - 521 случай / 840 прививок;
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- Ровенская область - 626 случаев / 550 прививок;
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- Сумская область - 613 случаев / 907 прививок;
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- Тернопольская область - 531 случай / 870 прививок;
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- Харьковская область - 918 случаев / 350 прививок;
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- Херсонская область - 168 случаев / 1000 прививок;
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- Хмельницкая область - 989 случаев / 250 прививок;
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- Черкасская область - 509 случаев / 1000 прививок;
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- Черновицкая область - 543 случая / 320 прививок;
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- Черниговская область - 548 случаев / 580 прививок.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Прививки проводились 183 мобильными бригадами по иммунизации и 457 пунктами прививки.
"По состоянию на 24 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 341 952 человека", - добавил министр.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".