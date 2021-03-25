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В Украине зафиксировано почти 600 легких случаев "побочки" вакцинации от COVID-19

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 марта. УНН. На сегодняшний день Министерство здравоохранения зафиксировало 587 легких случаев побочных реакций на применение вакцины от коронавируса, а также 3 случая, когда пациентам был необходим временный надзор врачей или предоставление соответствующей медицинской помощи. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Иващенко, передает корреспондент УНН.

Цитата

“На сегодняшний день было зафиксировано 587 легких случаев побочных реакций на применение вакцин. Речь идет о головной боли, временном повышении температуры, усталости. Это предусмотренные реакции и побочные эффекты на применения вакцин, которые только доказывают то, что вакцина работает, организм готовит иммунный ответ. Также в Украине было зафиксировано 3 случая, когда пациентам, получившим вакцину, был необходим временный надзор врачами или предоставление соответствующей медицинской помощи”, — сказал Иващенко.

Детали

Заместитель министра отметил, что случай смерти в Одесской области будет расследован согласно протоколов Министерства здравоохранения.

Что было раньше

В Одесской области 23 марта умерла женщина-военнослужащая, вакцинировавшаяся от коронавируса два дня назад.

Кроме того, накануне в Минздраве сообщили, что в городской клинической больнице в Черновцах зафиксирована смерть провизора аптеки военного госпиталя, который 15 марта получил прививку от COVID-19.

В обоих случаях предварительной причиной смерти стали сопутствующие заболевания.

Справка

По данным Минздрава, в целом за период развертывания вакцинальной кампании в Украине было проведено 155 587 прививок. За последние сутки количество прививок достигло 18 561 проведенного укола.

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