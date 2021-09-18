В Україні за добу виявили 6 234 нових випадків коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,344 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 17 вересня, - 6,2 тисячі, що на менше показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому понад 1,7 тисячі осіб, що більше, ніж попередньої доби. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
"За добу 17 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 6234 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 689, медпрацівників – 89)", - повідомили у МОЗ.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізовано – 1 719 осіб;
◾️ летальних випадків – 79;
◾️ одужало – 1 763 особи.
За добу протестовано:
◾️ методом ПЛР – 35 713 осіб,
◾️ методом ІФА – 9 235 осіб,
◾️ експрес-тестами – 27 526 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 2 344 398 осіб;
◾️ одужало – 2 230 306 осіб;
◾️ летальних випадків – 54 829;
◾️ проведено ПЛР-тестувань – 12 448 211.
Деталі
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (761), Львівській (585), Дніпропетровській (434), м. Київ (416) та Одеській (399) областях.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 18-у місці за поширенням і на 19-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки.
16 червня уряд пом'якшив карантинні обмеження в Україні і продовжив дію карантину до жовтня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".
Усі області наразі перебувають у "зеленій" зоні.
13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набудуть чинності за тиждень - 20 вересня. Очікується, що Україну переведуть у "жовту" зону. Основна особливість нових правил - на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження "жовтої" та "червоної" зон. Сертифікати будуть двох видів - "жовті" та "зелені".