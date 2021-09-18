В Україні за добу виявили 6 234 нових випадків коронавірусу

КИЇВ. 18 вересня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,344 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 17 вересня, - 6,2 тисячі, що на менше показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому понад 1,7 тисячі осіб, що більше, ніж попередньої доби. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.