В Украине за сутки обнаружили 6 234 новых случаев коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,344 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 17 сентября, - 6,2 тысячи, что на меньше показателя днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом более 1,7 тысячи человек, что больше, чем предыдущих суток. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
“За сутки 17 сентября 2021 в Украине зафиксировано 6234 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 689, медработников — 89)”, — сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
◾️ госпитализированы — 1719 человек;
◾️ летальных случаев — 79;
◾️ выздоровели — 1763 человека.
За сутки протестировано:
◾️ методом ПЦР — 35713 человек,
◾️ методом ИФА — 9235 человек,
◾️ экспресс-тестами — 27526 человек.
За все время пандемии в Украине:
◾️ заболело — 2 344 398 человек;
◾️ выздоровели — 2230306 человек;
◾️ летальных случаев — 54 829;
◾️ проведения ПЦР-тестов — 12448211.
Детали
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (761), Львовской (585), Днепропетровской (434), г. Киев (416) и Одесской (399) областях.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающий ситуацию с коронавируса в мире, Украина на восемнадцатом месте по распространению и на девятнадцатом — по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин . Его вводили, чтобы “сбить” волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отметили , что главный эффекта от январского “локдауну” удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничений , которые действовали до январского жесткого карантина.
С 24 февраля Украина снова вернулась к адаптивному карантина с использованием четырех уровней эпидемической опасности.
16 июня правительство смягчил карантин в Украине и продлил действие карантина до октября.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Несмотря на “цвет” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауну”.
Все области сейчас находятся в “зеленой” зоне.
13 сентября правительство установило новые карантинные правила . Они вступят в силу через неделю — 20 сентября. Ожидается, что Украина переведут в “желтую” зону. Основная особенность новых правил — на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения “желтой” и “красной” зоны. Сертификаты будут двух видов — “желтые” и “зеленые”.