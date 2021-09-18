В Украине за сутки обнаружили 6 234 новых случаев коронавируса

“За сутки 17 сентября 2021 в Украине зафиксировано 6234 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 689, медработников — 89)”, — сообщили в Минздраве.

Также за минувшие сутки:

◾️ госпитализированы — 1719 человек;

◾️ летальных случаев — 79;

◾️ выздоровели — 1763 человека.

За сутки протестировано:

◾️ методом ПЦР — 35713 человек,

◾️ методом ИФА — 9235 человек,

◾️ экспресс-тестами — 27526 человек.

За все время пандемии в Украине:

◾️ заболело — 2 344 398 человек;

◾️ выздоровели — 2230306 человек;

◾️ летальных случаев — 54 829;

◾️ проведения ПЦР-тестов — 12448211.

Детали

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (761), Львовской (585), Днепропетровской (434), г. Киев (416) и Одесской (399) областях.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающий ситуацию с коронавируса в мире, Украина на восемнадцатом месте по распространению и на девятнадцатом — по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин . Его вводили, чтобы “сбить” волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отметили , что главный эффекта от январского “локдауну” удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничений , которые действовали до январского жесткого карантина.

С 24 февраля Украина снова вернулась к адаптивному карантина с использованием четырех уровней эпидемической опасности.

16 июня правительство смягчил карантин в Украине и продлил действие карантина до октября.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Несмотря на “цвет” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауну”.

Все области сейчас находятся в “зеленой” зоне.

13 сентября правительство установило новые карантинные правила . Они вступят в силу через неделю — 20 сентября. Ожидается, что Украина переведут в “желтую” зону. Основная особенность новых правил — на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения “желтой” и “красной” зоны. Сертификаты будут двух видов — “желтые” и “зеленые”.