В Україні вже 2,387 млн випадків COVID-19, за добу - 8 267
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,387 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 24 вересня, - понад 8 тисяч. Госпіталізовано за добу при цьому понад 2 тисячі осіб, що майже на рівні попередньої доби. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
“За добу 24 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 8 267 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 715, медпрацівників – 157)”, — повідомили у МОЗ.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізовано – 2 035 осіб;
◾️ летальних випадків – 133;
◾️ одужало – 2 821 особа.
За добу протестовано:
◾️ методом ПЛР – 39 360 осіб,
◾️ методом ІФА – 10 699 осіб,
◾️ експрес-тестами – 29 020 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 2 387 750 осіб;
◾️ одужало – 2 243 209 осіб;
◾️ летальних випадків – 55 557;
◾️ проведено ПЛР-тестувань – 12 673 213.
Деталі
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (929), Дніпропетровській (751), Львівській (677), Запорізькій (556) та Донецькій (503) областях.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 19-у місці за поширенням і на 19-у — за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.
13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень — 20 вересня. Основна особливість нових правил — на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження “жовтої” та “червоної” зон. Сертифікати будуть двох видів — “жовті” та “зелені”.
20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна перейшла у “жовту” зону карантину з 23 вересня.