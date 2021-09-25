В Украине уже 2,387 млн случаев COVID-19, в сутки - 8 267

КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,397 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 24 сентября, - более 8 000. Госпитализировано за сутки при этом более 2 000 человек, что почти на уровне предыдущей эпохи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Минздрава Украины.