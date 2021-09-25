В Украине уже 2,387 млн случаев COVID-19, в сутки - 8 267
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,397 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 24 сентября, - более 8 000. Госпитализировано за сутки при этом более 2 000 человек, что почти на уровне предыдущей эпохи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Минздрава Украины.
“За сутки 24 сентября 2021 в Украине зафиксировано 8 267 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 715, медработников — 157)”, — сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
◾️ госпитализированы — 2035 человек;
◾️ летальных случаев — 133;
◾️ выздоровели — 2821 человек.
За сутки протестировано:
◾️ методом ПЦР — 39360 человек,
◾️ методом ИФА — 10699 человек,
◾️ экспресс-тестами — 29020 человек.
За все время пандемии в Украине:
◾️ заболело — 2387750 человек;
◾️ выздоровели — 2243209 человек;
◾️ летальных случаев — 55 557;
◾️ проведения ПЦР-тестов — 12673213.
Детали
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (929), Днепропетровской (751), Львовской (677), Запорожской (556) и Донецкой (503) областях.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающий ситуацию с коронавируса в мире, Украина на девятнадцатом месте по распространению и на девятнадцатом — по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения "желтой" и "красной" зон. Сертификаты будут двух видов - "желтые" и "зеленые".
20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября.