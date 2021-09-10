В Україні вже 2,31 млн випадків COVID-19, за добу - 3 615

КИЇВ. 10 вересня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,31 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 9 вересня, - понад 3,6 тисячі, що на рівні показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому понад тисячу осіб, що дещо більше, ніж напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.