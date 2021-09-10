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В Україні вже 2,31 млн випадків COVID-19, за добу - 3 615

Київ • УНН

 • 20822 перегляди

КИЇВ. 10 вересня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,31 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 9 вересня, - понад 3,6 тисячі, що на рівні показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому понад тисячу осіб, що дещо більше, ніж напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

"За добу 9 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 3 615 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19", - повідомили у МОЗ. 

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 056 осіб;
  • летальних випадків – 76;
  • одужало – 1 310 осіб.
  • протестовано: методом ПЛР – 28 961 особа, методом ІФА – 6 784 особи, експрес-тестами – 25 236 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 310 554 особи;
  • одужало – 2 218 873 особи;
  • летальних випадків – 54 251;
  • проведено ПЛР-тестувань – 12 217 031.

Деталі

Із захворілих за минулу добу: дітей – 348, медпрацівників – 61.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (406), Харківській (341), Львівській (292), Чернівецькій (235) та Одеській (235) областях.

Випадків/імунізовано (2 доза) у місті Київ та областях за добу:

  • місто Київ – 406/19599
  • Вінницька – 98/4273
  • Волинська – 91/1387
  • Дніпропетровська – 196/11873
  • Донецька – 110/3020
  • Житомирська – 112/3745
  • Закарпатська – 22/1387
  • Запорізька – 165/3839
  • Івано-Франківська – 90/1886
  • Київська – 162/5543
  • Кіровоградська – 13/1662
  • Луганська – 109/2042
  • Львівська – 292/6983
  • Миколаївська – 69/3287
  • Одеська – 233/4315
  • Полтавська – 70/3848
  • Рівненська – 110/2204
  • Сумська – 78/3239
  • Тернопільська – 147/2131
  • Харківська – 341/6904
  • Херсонська – 97/2760
  • Хмельницька – 191/3624
  • Черкаська – 99/2760
  • Чернівецька – 235/1767
  • Чернігівська – 79/2062

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 18-у місці за поширенням і на 19-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки.

16 червня уряд пом'якшив карантинні обмеження в Україні і продовжив дію карантину до жовтня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

Усі області наразі перебувають у "зеленій" зоні.

В Україні посилення карантину можливе вже з 13 вересня. Міністерство охорони здоров’я подало клопотання до Кабінету міністрів України щодо переведення країни до “жовтої” зони карантину, вказали у МОЗ.

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