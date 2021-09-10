В Україні вже 2,31 млн випадків COVID-19, за добу - 3 615
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,31 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 9 вересня, - понад 3,6 тисячі, що на рівні показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому понад тисячу осіб, що дещо більше, ніж напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
"За добу 9 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 3 615 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19", - повідомили у МОЗ.
Також за минулу добу:
-
- госпіталізовано – 1 056 осіб;
-
- летальних випадків – 76;
-
- одужало – 1 310 осіб.
-
- протестовано: методом ПЛР – 28 961 особа, методом ІФА – 6 784 особи, експрес-тестами – 25 236 осіб.
-
За весь час пандемії в Україні:
-
- захворіло – 2 310 554 особи;
-
- одужало – 2 218 873 особи;
-
- летальних випадків – 54 251;
-
- проведено ПЛР-тестувань – 12 217 031.
-
Деталі
Із захворілих за минулу добу: дітей – 348, медпрацівників – 61.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (406), Харківській (341), Львівській (292), Чернівецькій (235) та Одеській (235) областях.
Випадків/імунізовано (2 доза) у місті Київ та областях за добу:
-
- місто Київ – 406/19599
-
- Вінницька – 98/4273
-
- Волинська – 91/1387
-
- Дніпропетровська – 196/11873
-
- Донецька – 110/3020
-
- Житомирська – 112/3745
-
- Закарпатська – 22/1387
-
- Запорізька – 165/3839
-
- Івано-Франківська – 90/1886
-
- Київська – 162/5543
-
- Кіровоградська – 13/1662
-
- Луганська – 109/2042
-
- Львівська – 292/6983
-
- Миколаївська – 69/3287
-
- Одеська – 233/4315
-
- Полтавська – 70/3848
-
- Рівненська – 110/2204
-
- Сумська – 78/3239
-
- Тернопільська – 147/2131
-
- Харківська – 341/6904
-
- Херсонська – 97/2760
-
- Хмельницька – 191/3624
-
- Черкаська – 99/2760
-
- Чернівецька – 235/1767
-
- Чернігівська – 79/2062
-
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 18-у місці за поширенням і на 19-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки.
16 червня уряд пом'якшив карантинні обмеження в Україні і продовжив дію карантину до жовтня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".
Усі області наразі перебувають у "зеленій" зоні.
В Україні посилення карантину можливе вже з 13 вересня. Міністерство охорони здоров’я подало клопотання до Кабінету міністрів України щодо переведення країни до “жовтої” зони карантину, вказали у МОЗ.