В Украине уже 2,31 млн случаев COVID-19, за сутки - 3 615
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,31 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 9 сентября, - более 3,6 тысячи, что на уровне показателя днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом более тысячи человек, что несколько больше, чем накануне. Об иУНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"За сутки 9 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 3615 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализированы - 1056 человек;
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- летальных исходов - 76;
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- выздоровели - 1310 человек.
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- протестировано: методом ПЦР - 28 961 человек, методом ИФА - 6784 лица, экспресс-тестами - 25 236 человек.
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 2 310 554 лица;
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- выздоровели - 2 218 873 лица;
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- летальных исходов - 54 251;
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- проведено ПЦР-тестов - 12 217 031.
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Детали
Из заболевших за минувшие сутки: детей - 348, медработников - 61.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (406), Харьковской (341), Львовской (292), Черновицкой (235) и Одесской (235) областях.
Случаев/иммунизированы (2 доза) в городе Киев и областях в сутки:
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- Киев - 406/19599
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- Винницкая - 98/4273
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- Волынская - 91/1387
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- Днепропетровская - 196/11873
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- Донецк - 110/3020
-
- Житомирская - 112/3745
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- Закарпатская - 22/1387
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- Запорожская - 165/3839
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- Ивано-Франковская - 90/1886
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- Киевская - 162/5543
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- Кировоградская - 13/1662
-
- Луганская - 109/2042
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- Львовская - 292/6983
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- Николаевская - 69/3287
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- Одесская - 233/4315
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- Полтавская - 70/3848
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- Ровенская - 110/2204
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- Сумская - 78/3239
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- Тернопольская - 147/2131
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- Харьковская - 341/6904
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- Херсонская - 97/2760
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- Хмельницкая - 191/3624
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- Черкасская - 99/2760
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- Черновицкая - 235/1767
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- Черниговская - 79/2062
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 18-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности.
16 июня правительство смягчило карантинные ограничения в Украине и продлило действие карантина до октября.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
Все области сейчас находятся в "зеленой" зоне.
В Украине усиление карантина возможно уже с 13 сентября. Министерство здравоохранения подало ходатайство в Кабинет министров Украины относительно перевода страны в "желтую" зону карантина, указали в Минздраве.