В Украине уже 2,31 млн случаев COVID-19, за сутки - 3 615

КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,31 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 9 сентября, - более 3,6 тысячи, что на уровне показателя днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом более тысячи человек, что несколько больше, чем накануне. Об иУНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.