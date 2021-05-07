В Україні вже 2,105 млн випадків COVID-19, за добу - 8 404
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,105 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 6 травня, - 8,4 тисячі, що на третину більше, ніж днем раніше. Летальних випадків за добу на рівні попереднього дня - 379. У порівнянні з добою раніше зросла кількість госпіталізованих - до 3 тисяч. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.
"8 404 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 7 травня 2021 року", - повідомив Степанов.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 3 080 осіб;
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- летальних випадків – 379;
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- одужало – 19 453 особи;
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- здійснено тестувань за добу – 94 479 (зокрема методом ПЛР – 39 748, методом ІФА – 14 177, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 554).
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 2 105 428 осіб;
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- одужало – 1 731 162 особи;
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- летальних випадків – 45 830;
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- проведено ПЛР-тестувань – 9 594 857.
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Деталі
Зокрема, за минулу добу захворіли 353 дитини та 185 медпрацівників.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (991), Дніпропетровській (622), місті Київ (611), Донецькій (571) та Запорізькій (494) областях.
При цьому за минулу добу 37 967 людей щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводилось 257 мобільними бригадами з імунізації та 1 576 пунктами щеплення.
Загалом 821 770 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 821 768 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 428 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Станом на 6 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 522 273 людини.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
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- місто Київ – 611 випадків/ 6 026 щеплень;
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- Вінницька область – 205 випадків/ 1 858 щеплень;
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- Волинська область – 267 випадків/ 698 щеплень;
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- Дніпропетровська область – 622 випадки/ 4 358 щеплень;
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- Донецька область – 571 випадок/ 1 265 щеплень;
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- Житомирська область – 228 випадків/ 692 щеплення;
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- Закарпатська – 124 випадки/ 522 щеплення;
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- Запорізька область – 494 випадки/ 1 713 щеплень;
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- Івано-Франківська область – 146 випадків/ 783 щеплення;
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- Київська область – 366 випадків/ 3 557 щеплень;
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- Кіровоградська область – 67 випадків/ 645 щеплень;
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- Луганська область – 232 випадки/ 668 щеплень;
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- Львівська область – 256 випадків/ 2 789 щеплень;
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- Миколаївська область – 257 випадків/ 1 217 щеплень;
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- Одеська область – 344 випадки/ 1 444 щеплення;
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- Полтавська область – 387 випадків/ 153 щеплення;
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- Рівненська область – 438 випадків/ 1 039 щеплень;
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- Сумська область – 337 випадків/ 1 203 щеплення;
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- Тернопільська область – 163 випадки/ 704 щеплення;
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- Харківська область – 991 випадок/ 317 щеплень;
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- Херсонська область – 215 випадків/ 2 410 щеплень;
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- Хмельницька область – 408 випадків/ 1 376 щеплень;
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- Черкаська область – 415 випадків/ 1 134 щеплення;
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- Чернівецька область – 116 випадків/ 452 щеплення;
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- Чернігівська область – 144 випадки/ 944 щеплення.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".
Раніше Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в "червоній" зоні.