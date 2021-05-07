В Україні вже 2,105 млн випадків COVID-19, за добу - 8 404

"8 404 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 7 травня 2021 року", - повідомив Степанов.

Також за минулу добу:



госпіталізовано – 3 080 осіб;



летальних випадків – 379;



одужало – 19 453 особи;



здійснено тестувань за добу – 94 479 (зокрема методом ПЛР – 39 748, методом ІФА – 14 177, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 554).



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 2 105 428 осіб;



одужало – 1 731 162 особи;



летальних випадків – 45 830;



проведено ПЛР-тестувань – 9 594 857.



Деталі

Зокрема, за минулу добу захворіли 353 дитини та 185 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (991), Дніпропетровській (622), місті Київ (611), Донецькій (571) та Запорізькій (494) областях.

При цьому за минулу добу 37 967 людей щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводилось 257 мобільними бригадами з імунізації та 1 576 пунктами щеплення.

Загалом 821 770 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 821 768 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 428 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Станом на 6 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 522 273 людини.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:



місто Київ – 611 випадків/ 6 026 щеплень;



Вінницька область – 205 випадків/ 1 858 щеплень;



Волинська область – 267 випадків/ 698 щеплень;



Дніпропетровська область – 622 випадки/ 4 358 щеплень;



Донецька область – 571 випадок/ 1 265 щеплень;



Житомирська область – 228 випадків/ 692 щеплення;



Закарпатська – 124 випадки/ 522 щеплення;



Запорізька область – 494 випадки/ 1 713 щеплень;



Івано-Франківська область – 146 випадків/ 783 щеплення;



Київська область – 366 випадків/ 3 557 щеплень;



Кіровоградська область – 67 випадків/ 645 щеплень;



Луганська область – 232 випадки/ 668 щеплень;



Львівська область – 256 випадків/ 2 789 щеплень;



Миколаївська область – 257 випадків/ 1 217 щеплень;



Одеська область – 344 випадки/ 1 444 щеплення;



Полтавська область – 387 випадків/ 153 щеплення;



Рівненська область – 438 випадків/ 1 039 щеплень;



Сумська область – 337 випадків/ 1 203 щеплення;



Тернопільська область – 163 випадки/ 704 щеплення;



Харківська область – 991 випадок/ 317 щеплень;



Херсонська область – 215 випадків/ 2 410 щеплень;



Хмельницька область – 408 випадків/ 1 376 щеплень;



Черкаська область – 415 випадків/ 1 134 щеплення;



Чернівецька область – 116 випадків/ 452 щеплення;



Чернігівська область – 144 випадки/ 944 щеплення.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

Раніше Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в "червоній" зоні.