В Украине уже 2,105 млн случаев COVID-19, за сутки - 8 404
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,105 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 6 мая, - 8,4 тысячи, что на треть больше, чем днем ранее. Летальных случаев за сутки на уровне предыдущего дня - 379. По сравнению с сутками ранее выросло число госпитализированных - до 3 тысяч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
"8404 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 7 мая 2021 года", - сообщил Степанов.
Также за минувшие сутки:
-
- госпитализированы - 3080 человек;
-
- летальных случаев - 379;
-
- выздоровели - 19453 человека;
-
- осуществлено тестирований за сутки - 94 479 (в том числе методом ПЦР - 39 748, методом ИФА - 14 177, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 40 554).
-
За все время пандемии в Украине:
-
- заболело - 2 105 428 человек;
-
- выздоровели - 1 731 162 лица;
-
- летальных исходов - 45 830;
-
- проведено ПЦР-тестов - 9 594 857.
-
Детали
В частности, за минувшие сутки заболели 353 ребенка и 185 медработников.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (991), Днепропетровской (622), городе Киев (611), Донецкой (571) и Запорожской (494) областях.
При этом за прошедшие сутки 37 967 человек привито против COVID-19 в Украине. Прививки проводились 257 мобильными бригадами по иммунизации и 1576 пунктами прививки.
В общем 821 770 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 821 768 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 428 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом). По состоянию на 6 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 522 273 человека.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
-
- Киев - 611 случаев / 6026 прививок;
-
- Винницкая область - 205 случаев / 1858 прививок;
-
- Волынская область - 267 случаев / 698 прививок;
-
- Днепропетровская область - 622 случая / 4358 прививок;
-
- Донецкая область - 571 случай / 1265 прививок;
-
- Житомирская область - 228 случаев / 692 прививки;
-
- Закарпатская - 124 случая / 522 прививки;
-
- Запорожская область - 494 случая / 1713 прививок;
-
- Ивано-Франковская область - 146 случаев / 783 прививки;
-
- Киевская область - 366 случаев / 3557 прививок;
-
- Кировоградская область - 67 случаев / 645 прививок;
-
- Луганская область - 232 случая / 668 прививок;
-
- Львовская область - 256 случаев / 2789 прививок;
-
- Николаевская область - 257 случаев / 1217 прививок;
-
- Одесская область - 344 случая / 1444 прививки;
-
- Полтавская область - 387 случаев / 153 прививки;
-
- Ровенская область - 438 случаев / 1039 прививок;
-
- Сумская область - 337 случаев / 1203 прививки;
-
- Тернопольская область - 163 случая / 704 прививки;
-
- Харьковская область - 991 случай / 317 прививок;
-
- Херсонская область - 215 случаев / 2410 прививок;
-
- Хмельницкая область - 408 случаев / 1376 прививок;
-
- Черкасская область - 415 случаев / 1134 прививки;
-
- Черновицкая область - 116 случаев / 452 прививки;
-
- Черниговская область - 144 случая / 944 прививки.
-
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 июня.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в "красной" зоне.