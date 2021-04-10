В Україні вже 1,841 млн випадків COVID-19, за добу - 17 463

Цитата

“17 463 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 10 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 684 дитини та 394 медпрацівники”, — йдеться у повідомленні міністра.

Також за минулу добу:

▪️ госпіталізовано — 4 709 осіб;

▪️ летальних випадків — 398;

▪️ одужало — 10 722 особи;

▪️ здійснено тестувань за добу — 122 181 (зокрема методом ПЛР — 54 420, методом ІФА — 22 900, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 44 861).

За весь час пандемії в Україні:

— захворіло — 1 841 137 осіб;

— одужало — 1 405 826 осіб;

— летальних випадків — 36 779;

— проведено ПЛР-тестувань — 8 622 424.

Щеплення в Україні

19 858 людей щеплено проти COVID-19 за добу 09 квітня 2021 року в Україні.

373 002 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії.

▪️ Щеплення проводилось 143 мобільними бригадами з імунізації та 867 пунктами щеплення.

▪️ Станом на 09 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 435 451 людина.

Ситуація по регіонам

“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 605), Дніпропетровській (1 383), Харківській (1 343), Львівській (1 342) та Київській (1133) областях”, — розповів міністр.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :



м. Київ — 1605 випадків/ 1 850 щеплень;



Вінницька область — 438 випадків/ 840 щеплень;



Волинська область — 512 випадків/ 460 щеплень;



Дніпропетровська область — 1 383 випадки/ 2 330 щеплень;



Донецька область — 908 випадків/ 750 щеплень;



Житомирська область — 560 випадків/ 740 щеплень;



Закарпатська — 225 випадків/ 460 щеплень;



Запорізька область — 741 випадок/ 650 щеплень;



Івано-Франківська область — 134 випадки/ 539 щеплень;



Київська область — 1 133 випадки/ 1 970 щеплень;



Кіровоградська область — 177 випадків/ 700 щеплень;



Луганська область — 263 випадки/ 390 щеплень;



Львівська область — 1 342 випадки/ 1 910 щеплень;



Миколаївська область — 375 випадків/ 269 щеплень;



Одеська область — 1 058 випадків/ 710 щеплень;



Полтавська область — 764 випадки/ 770 щеплень;



Рівненська область — 535 випадків/ 580 щеплень;



Сумська область — 677 випадків/ 570 щеплень;



Тернопільська область — 533 випадки/ 650 щеплень;



Харківська область — 1 343 випадки/ 410 щеплень;



Херсонська область — 321 випадок/ 440 щеплень;



Хмельницька область — 764 випадки/ 1000 щеплень;



Черкаська область — 764 випадки/ 50 щеплень;



Чернівецька область — 331 випадок/ 510 щеплень;



Чернігівська область — 577 випадків/ 310 щеплень.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб “збити” хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого “локдауну” вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.

Раніше Прем’єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в “червоній” зоні.

19 березня анонсувалося, що РНБО найближчим часом збереться щодо локдауну в Україні.