В Україні вже 1,841 млн випадків COVID-19, за добу - 17 463

ukru
19:01 • 3083 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 101583 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 132315 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 112280 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 130030 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 145543 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 167143 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 199427 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 307163 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 192659 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 122138 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

18 березня, 09:47 • 130871 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

18 березня, 09:52 • 144036 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

18 березня, 09:59 • 156747 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

18 березня, 10:55 • 123105 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 110580 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 307163 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 242266 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 336046 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 329632 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 59516 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 108792 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 109708 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 106764 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 120137 перегляди
Актуальне
В Україні вже 1,841 млн випадків COVID-19, за добу - 17 463

В Україні вже 1,841 млн випадків COVID-19, за добу - 17 463

Київ • УНН

 • 20343 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. В Україні зафіксовано вже 1,841 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 9 квітня, - 17,4 тисячі, зменшення у порівнянні з попереднім днем. Високий показник госпіталізацій за добу, але менше, ніж учора - 4,7 тисячі. Летальних випадків за добу - 398. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.

Цитата

“17 463 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 10 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 684 дитини та 394 медпрацівники”, — йдеться у повідомленні міністра.

Також за минулу добу:

▪️ госпіталізовано — 4 709 осіб;
▪️ летальних випадків — 398;
▪️ одужало — 10 722 особи;
▪️ здійснено тестувань за добу — 122 181 (зокрема методом ПЛР — 54 420, методом ІФА — 22 900, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 44 861).

За весь час пандемії в Україні:

— захворіло — 1 841 137 осіб;
— одужало — 1 405 826 осіб;
— летальних випадків — 36 779;
— проведено ПЛР-тестувань — 8 622 424.

Щеплення в Україні

19 858 людей щеплено проти COVID-19 за добу 09 квітня 2021 року в Україні.

373 002 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії.

▪️ Щеплення проводилось 143 мобільними бригадами з імунізації та 867 пунктами щеплення.
▪️ Станом на 09 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 435 451 людина.

Ситуація по регіонам

“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 605), Дніпропетровській (1 383), Харківській (1 343), Львівській (1 342) та Київській (1133) областях”, — розповів міністр.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

  • м. Київ — 1605 випадків/ 1 850 щеплень;
  • Вінницька область — 438 випадків/ 840 щеплень;
  • Волинська область — 512 випадків/ 460 щеплень;
  • Дніпропетровська область — 1 383 випадки/ 2 330 щеплень;
  • Донецька область — 908 випадків/ 750 щеплень;
  • Житомирська область — 560 випадків/ 740 щеплень;
  • Закарпатська — 225 випадків/ 460 щеплень;
  • Запорізька область — 741 випадок/ 650 щеплень;
  • Івано-Франківська область — 134 випадки/ 539 щеплень;
  • Київська область — 1 133 випадки/ 1 970 щеплень;
  • Кіровоградська область — 177 випадків/ 700 щеплень;
  • Луганська область — 263 випадки/ 390 щеплень;
  • Львівська область — 1 342 випадки/ 1 910 щеплень;
  • Миколаївська область — 375 випадків/ 269 щеплень;
  • Одеська область — 1 058 випадків/ 710 щеплень;
  • Полтавська область — 764 випадки/ 770 щеплень;
  • Рівненська область — 535 випадків/ 580 щеплень;
  • Сумська область — 677 випадків/ 570 щеплень;
  • Тернопільська область — 533 випадки/ 650 щеплень;
  • Харківська область — 1 343 випадки/ 410 щеплень;
  • Херсонська область — 321 випадок/ 440 щеплень;
  • Хмельницька область — 764 випадки/ 1000 щеплень;
  • Черкаська область — 764 випадки/ 50 щеплень;
  • Чернівецька область — 331 випадок/ 510 щеплень;
  • Чернігівська область — 577 випадків/ 310 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб “збити” хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого “локдауну” вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.

Раніше Прем’єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в “червоній” зоні.

19 березня анонсувалося, що РНБО найближчим часом збереться щодо локдауну в Україні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоCOVID-19Здоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами