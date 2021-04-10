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В Украине уже 1,841 млн случаев COVID-19, за сутки - 17 463

Киев  •  УНН

 • 20275 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Украине зафиксировано уже 1,841 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 9 апреля - 17,4 тысячи, уменьшение по сравнению с предыдущим днем. Высокий показатель госпитализаций в сутки, но меньше, чем вчера - 4,7 тысячи. Летальных случаев за сутки - 398. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.

Цитата

“17 463 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 10 апреля 2021 года. В частности, заболели 684 ребенка и 394 медработники”, — говорится в сообщении министра.

Также за минувшие сутки:

▪️ госпитализированы — 4709 человек;
▪️ летальных случаев — 398;
▪️ выздоровели — 10 722 человека;
▪️ осуществлено тестирований за сутки — 122 181 (в том числе методом ПЦР — 54 420, методом ИФА — 22 900, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 44 861).

За все время пандемии в Украине:

— заболело — 1 841 137 человек;
— выздоровели — 1 405 826 человек;
— летальных случаев — 36 779;
— проведения ПЦР-тестов — 8 622 424.

Прививки в Украине

19 858 человек привито против COVID-19 за сутки 9 апреля 2021 в Украине.

373 002 человека привито от начала прививочной кампании.

▪️ Прививки проводилось 143 мобильными бригадами по иммунизации и 867 пунктами прививки.
▪️ состоянию на 9 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 435 451 человек.

Ситуация по регионам

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1605), Днепропетровской (1383), Харьковской (1343), Львовской (1342) и Киевской (1133) областях”, — рассказал министр.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

  • г. Киев — 1605 случаев / 1850 прививок;
  • Винницкая область — 438 случаев / 840 прививок;
  • Волынская область — 512 случаев / 460 прививок;
  • Днепропетровская область — 1383 случая / 2330 прививок;
  • Донецкая область — 908 случаев / 750 прививок;
  • Житомирская область — 560 случаев / 740 прививок;
  • Закарпатская — 225 случаев / 460 прививок;
  • Запорожская область — 741 случай / 650 прививок;
  • Ивано-Франковская область — 134 случая / 539 прививок;
  • Киевская область — 1133 случая / 1970 прививок;
  • Кировоградская область — 177 случаев / 700 прививок;
  • Луганская область — 263 случая / 390 прививок;
  • Львовская область — 1342 случая / 1910 прививок;
  • Николаевская область — 375 случаев / 269 прививок;
  • Одесская область — 1058 случаев / 710 прививок;
  • Полтавская область — 764 случая / 770 прививок;
  • Ровенская область — 535 случаев / 580 прививок;
  • Сумская область — 677 случаев / 570 прививок;
  • Тернопольская область — 533 случая / 650 прививок;
  • Харьковская область — 1343 случая / 410 прививок;
  • Херсонская область — 321 случай / 440 прививок;
  • Хмельницкая область — 764 случая / 1000 прививок;
  • Черкасская область — 764 случая / 50 прививок;
  • Черновицкая область — 331 случай / 510 прививок;
  • Черниговская область — 577 случаев / 310 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы “сбить” волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского “локдауна” удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина.

С 24 февраля Украина снова вернулась к адаптивному карантина с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлен до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. От “цвета” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.

Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял , что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в “красной” зоне.

19 марта анонсировалось, что СНБО в ближайшее время соберется по поводу локдауна в Украине.

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