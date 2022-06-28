Символізує незламність: в Україні випустили марку з літаком "Мрія"

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"Сьогодні особливий день. Адже разом з Днем Конституції ми святкуємо вихід "Української мрії" – поштової марки, яка символізує нашу незламність", – ідеться у повідомленні.

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Марку можна придбати у відділеннях Укрпошти, замовити в інтернет-магазині пошти, на ROZETKA, Amazon та Ebay.

"Українська мрія" вийшла тиражем 3 млн примірників. Кожен покупець зможе придбати до 2 листів марок та до 5 конвертів. Офіційний мерч з "Мрією" можна купувати в необмеженій кількості.

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