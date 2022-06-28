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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Символізує незламність: в Україні випустили марку з літаком "Мрія"

Символізує незламність: в Україні випустили марку з літаком "Мрія"

Київ • УНН

 • 151541 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Сьогодні Укрпошта випустила у продаж марку "Українська мрія". Вона присвячена легендарному українському літаку "Мрія", який знищили російські окупанти, інформує УНН.

Цитата

"Сьогодні особливий день. Адже разом з Днем Конституції ми святкуємо вихід "Української мрії" – поштової марки, яка символізує нашу незламність", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Марку можна придбати у відділеннях Укрпошти, замовити в інтернет-магазині пошти, на ROZETKA, Amazon та Ebay.

"Українська мрія" вийшла тиражем 3 млн примірників. Кожен покупець зможе придбати до 2 листів марок та до 5 конвертів. Офіційний мерч з "Мрією" можна купувати в необмеженій кількості.

Нагадаємо

27 лютого стало відомо, що російські окупанти знищили флагман української авіації — легендарний літак Ан-225 "Мрія". Це сталося на аеродромі "Антонов" у Гостомелі під Києвом.

Українські Національні Новини

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