27 лютого стало відомо, що російські окупанти знищили флагман української авіації — легендарний літак Ан-225 "Мрія". Це сталося на аеродромі "Антонов" у Гостомелі під Києвом.
Символізує незламність: в Україні випустили марку з літаком "Мрія"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Сьогодні Укрпошта випустила у продаж марку "Українська мрія". Вона присвячена легендарному українському літаку "Мрія", який знищили російські окупанти, інформує УНН.
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"Сьогодні особливий день. Адже разом з Днем Конституції ми святкуємо вихід "Української мрії" – поштової марки, яка символізує нашу незламність", – ідеться у повідомленні.
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Марку можна придбати у відділеннях Укрпошти, замовити в інтернет-магазині пошти, на ROZETKA, Amazon та Ebay.
"Українська мрія" вийшла тиражем 3 млн примірників. Кожен покупець зможе придбати до 2 листів марок та до 5 конвертів. Офіційний мерч з "Мрією" можна купувати в необмеженій кількості.
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