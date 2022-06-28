27 февраля стало известно, что российские оккупанты уничтожили флагман украинской авиации — легендарный самолет Ан-225 "Мрия". Это произошло на аэродроме "Антонов" в Гостомеле под Киевом.
Символизирует несокрушимость: в Украине выпустили марку с самолетом "Мрия"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Сегодня Укрпочта выпустила в продажу марку "Украинская мечта". Она посвящена легендарному украинскому самолету "Мрия", который уничтожили российские оккупанты, информирует УНН.
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"Сегодня особый день. Ведь вместе с Днем Конституции мы празднуем выход "Украинской мечты" – почтовой марки, символизирующей нашу несокрушимость", – говорится в сообщении.
Детали
Марку можно приобрести в отделениях Укрпочты, заказать в интернет-магазине почты, на ROZETKA, Amazon и Ebay.
"Украинская мечта" вышла тиражом 3 млн экземпляров. Каждый покупатель сможет приобрести до 2 листов марок и 5 конвертов. Официальный мерч с этой иллюстрацией можно покупать в неограниченном количестве.
Напомним