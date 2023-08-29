В Україні відкрили нове родовище газу

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"Укргазвидобування відкрило нове родовище. Очікується, що його запаси можуть сягнути 1 млрд кубометрів газу", - повідомляє компанія у Telegram.

Нафтогазова ділянка, як зазначається, вивчалася "з нуля", родовище на ній було відкрито свердловиною глибиною майже 4 тис. метрів.

Це не перше відкриття нових вуглеводневих покладів за цей рік. У планах компанії – продовжити програму геологічної розвідки на цьому родовищі та пробурити ще декілька нових свердловин.

Нагадаємо

Нафтогаз пробурив найглибшу свердловину в історії компанії.