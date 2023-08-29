В Украине открыли новое месторождение газа

Детали

"Укргаздобыча открыла новое месторождение. Ожидается, что его запасы могут достичь 1 млрд кубометров газа", - сообщает компания в Telegram.

Нефтегазовый участок, как отмечается, изучался "с нуля", месторождение на нем было открыто скважиной глубиной почти 4 тыс. метров.

Это не первое открытие новых углеводородных залежей за этот год. В планах компании – продолжить программу геологической разведки на этом месторождении и пробурить еще несколько новых скважин.

Напомним

Нафтогаз пробурил самую глубокую скважину в истории компании.