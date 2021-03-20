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В Україні вакцинували вже понад 104,3 тисячі осіб

В Україні вакцинували вже понад 104,3 тисячі осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. В Україні, зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу 24 лютого, щеплення від COVID-19 отримали вже понад 104,3 тисячі людей. За минулу добу, зокрема, щепили ​​11 628 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ.

Цитата

“104 342 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, із них отримали 1 дозу – 104 341 особа, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Так, ​​11 628 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 19 березня 2021 року в Україні, що більше, ніж попередньої доби. Щеплення проводилось 210 мобільними бригадами з імунізації.

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

Вінницька область – 210 щеплень;
Волинська область – 270 щеплень;
Дніпропетровська область – 820 щеплень;
Донецька область – 620 щеплень;
Житомирська область – 160 щеплень;
Закарпатська область – 320 щеплень;
Запорізька область – 350 щеплень;
Івано-Франківська область – 458 щеплень;
Київська область – 820 щеплень;
Кіровоградська область – 290 щеплень;
Луганська область – 250 щеплень;
Львівська область – 790 щеплень;
м. Київ – 1050 щеплень;
Миколаївська область – 500 щеплень;
Одеська область – 390 щеплень;
Полтавська область – 480 щеплень;
Рівненська область – 360 щеплень;
Сумська область – 500 щеплень;
Тернопільська область – 560 щеплень;
Харківська область – 420 щеплень;
Херсонська область – 530 щеплень;
Хмельницька область – 400 щеплень;
Чернівецька область – 260 щеплень;
Чернігівська область – 350 щеплень;
Черкаська область – 470 щеплень.

Доповнення

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.

Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Додамо, 22 лютого в Україні зареєстрували вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) проти COVID-19.

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