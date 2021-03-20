В Украине вакцинировали уже более 104,3 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Украине, со старта кампании по вакцинации против коронавируса 24 февраля, прививки от COVID-19 получили уже более 104,3 тысяч человек. За минувшие сутки, в частности, прививали 11 628 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные МЗ.
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“104 342 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу — 104 341 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 1 человек”, — говорится в сообщении.
Детали
Так, 11 628 человек привито против COVID-19 за сутки 19 марта 2021 в Украине, что больше, чем предыдущих суток. Прививки проводились 210 мобильными бригадами по иммунизации.
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
Винницкая область — 210 прививок;
Волынская область — 270 прививок;
Днепропетровская область — 820 прививок;
Донецкая область — 620 прививок;
Житомирская область — 160 прививок;
Закарпатская область — 320 прививок;
Запорожская область — 350 прививок;
Ивано-Франковская область — 458 прививок;
Киевская область — 820 прививок;
Кировоградская область — 290 прививок;
Луганская область — 250 прививок;
Львовская область — 790 прививок;
м. Киев — 1050 прививок;
Николаевская область — 500 прививок;
Одесская область — 390 прививок;
Полтавская область — 480 прививок;
Ровенская область — 360 прививок;
Сумская область — 500 прививок;
Тернопольская область — 560 прививок;
Харьковская область — 420 прививок;
Херсонская область — 530 прививок;
Хмельницкая область — 400 прививок;
Черновицкая область — 260 прививок;
Черниговская область — 350 прививок;
Черкасская область — 470 прививок.
Дополнение
В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс — вакциной Oxford / AstraZeneca (Covishield).
Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела с Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузки первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.
Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford / AstraZeneca (Covishield).
Добавим, 22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford / AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.