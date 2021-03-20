В Украине вакцинировали уже более 104,3 тысяч человек

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“104 342 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу — 104 341 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 1 человек”, — говорится в сообщении.

Детали

Так, 11 628 человек привито против COVID-19 за сутки 19 марта 2021 в Украине, что больше, чем предыдущих суток. Прививки проводились 210 мобильными бригадами по иммунизации.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область — 210 прививок;

Волынская область — 270 прививок;

Днепропетровская область — 820 прививок;

Донецкая область — 620 прививок;

Житомирская область — 160 прививок;

Закарпатская область — 320 прививок;

Запорожская область — 350 прививок;

Ивано-Франковская область — 458 прививок;

Киевская область — 820 прививок;

Кировоградская область — 290 прививок;

Луганская область — 250 прививок;

Львовская область — 790 прививок;

м. Киев — 1050 прививок;

Николаевская область — 500 прививок;

Одесская область — 390 прививок;

Полтавская область — 480 прививок;

Ровенская область — 360 прививок;

Сумская область — 500 прививок;

Тернопольская область — 560 прививок;

Харьковская область — 420 прививок;

Херсонская область — 530 прививок;

Хмельницкая область — 400 прививок;

Черновицкая область — 260 прививок;

Черниговская область — 350 прививок;

Черкасская область — 470 прививок.

Дополнение

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс — вакциной Oxford / AstraZeneca (Covishield).

Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела с Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузки первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford / AstraZeneca (Covishield).

Добавим, 22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford / AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.