В Україні суттєво загострилася ситуація через спалювання сухої рослинності
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. У поточному році в Україні вперше за роки суттєво загострилася ситуація через спалювання сухої рослинності на присадибних ділянках, поблизу населених пунктів, сміттєзвалищ. Про це заявив перший заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олег Мельчуцький під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо пожежонебезпечної ситуації в екосистемах в Україні у вівторок, передає кореспондент УНН.
"Вперше за останні роки суттєво загострилася ситуація через спалювання сухої рослинності на присадибних ділянках, поблизу населених пунктів, сміттєзвалищ... Навіть непринципово, що внаслідок цього виникло 15 тис. пожеж на відкритій місцевості, а критичним є те, що вони забрали життя 21 людини", - сказав Мельчуцький.
З його слів, з початку року по 3 людини загинули у Черкаській та Сумській областях, по 2 особи – в Житомирській, Одеській та Чернігівській областях, по 1 особі – у Дніпропетровській, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Харківській, Херсонській та Чернівецькій областях.
Нагадаємо, у Чорнобильській зоні відчуження різко зросли масштаби пожеж.
Раніше УНН повідомляв, що у Чернівецькій області чоловіку стало зле, коли він запалив сухе листя, і впав у багаття.