В Україні суттєво загострилася ситуація через спалювання сухої рослинності

КИЇВ. 7 травня. УНН. У поточному році в Україні вперше за роки суттєво загострилася ситуація через спалювання сухої рослинності на присадибних ділянках, поблизу населених пунктів, сміттєзвалищ. Про це заявив перший заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олег Мельчуцький під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо пожежонебезпечної ситуації в екосистемах в Україні у вівторок, передає кореспондент УНН.