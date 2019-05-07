В Украине существенно обострилась ситуация из-за сжигания сухой растительности
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В текущем году в Украине впервые за годы заметно обострилась ситуация из-за сжигания сухой растительности на приусадебных участках, вблизи населенных пунктов, свалок. Об этом заявил первый заместитель председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Олег Мельчуцкий во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по пожароопасной ситуации в экосистемах в Украине во вторник, передает корреспондент УНН.
"Впервые за последние годы заметно обострилась ситуация из-за сжигания сухой растительности на приусадебных участках, вблизи населенных пунктов, свалок... Даже неважно, что в результате этого возникло 15 тыс. пожаров на открытой местности, а критическим является то, что они унесли жизни 21 человека", - сказал Мельчуцкий.
По его словам, с начала года по 3 человека погибли в Черкасской и Сумской областях, по 2 человека - в Житомирской, Одесской и Черниговской областях, по 1 человеку - в Днепропетровской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской и Черновицкой областях.
Напомним, в Чернобыльской зоне отчуждения резко выросли масштабы пожаров.
Ранее УНН сообщал, что в Черновицкой области мужчине стало плохо, когда он зажег сухие листья, и упал в костер.