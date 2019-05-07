В Украине существенно обострилась ситуация из-за сжигания сухой растительности

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7 марта, 19:45 • 98079 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 106929 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 108254 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 133554 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 113713 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139187 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144849 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130265 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130319 просмотра

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В Украине существенно обострилась ситуация из-за сжигания сухой растительности

В Украине существенно обострилась ситуация из-за сжигания сухой растительности

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. В текущем году в Украине впервые за годы заметно обострилась ситуация из-за сжигания сухой растительности на приусадебных участках, вблизи населенных пунктов, свалок. Об этом заявил первый заместитель председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Олег Мельчуцкий во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по пожароопасной ситуации в экосистемах в Украине во вторник, передает корреспондент УНН.

"Впервые за последние годы заметно обострилась ситуация из-за сжигания сухой растительности на приусадебных участках, вблизи населенных пунктов, свалок... Даже неважно, что в результате этого возникло 15 тыс. пожаров на открытой местности, а критическим является то, что они унесли жизни 21 человека", - сказал Мельчуцкий.

По его словам, с начала года по 3 человека погибли в Черкасской и Сумской областях, по 2 человека - в Житомирской, Одесской и Черниговской областях, по 1 человеку - в Днепропетровской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской и Черновицкой областях.

Напомним, в Чернобыльской зоне отчуждения резко выросли масштабы пожаров.

Ранее УНН сообщал, что в Черновицкой области мужчине стало плохо, когда он зажег сухие листья, и упал в костер.

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