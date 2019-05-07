В Украине существенно обострилась ситуация из-за сжигания сухой растительности

"Впервые за последние годы заметно обострилась ситуация из-за сжигания сухой растительности на приусадебных участках, вблизи населенных пунктов, свалок... Даже неважно, что в результате этого возникло 15 тыс. пожаров на открытой местности, а критическим является то, что они унесли жизни 21 человека", - сказал Мельчуцкий.

По его словам, с начала года по 3 человека погибли в Черкасской и Сумской областях, по 2 человека - в Житомирской, Одесской и Черниговской областях, по 1 человеку - в Днепропетровской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской и Черновицкой областях.

Напомним, в Чернобыльской зоне отчуждения резко выросли масштабы пожаров.

Ранее УНН сообщал, что в Черновицкой области мужчине стало плохо, когда он зажег сухие листья, и упал в костер.